SERGIPE SOFREU MUITO EM CONSEQUÊNCIA DA CRISE, DIZ BELIVALDO

21/08/18 - 06:25:18

Ao ser sabatinado ao vivo nesta segunda-feira (20) no programa Sergipe no Ar, transmitido pela Tv Atalaia, o governador e candidato à reeleição, Belivaldo Chagas, falou sobre propostas do seu programa de governo para administrar Sergipe pelos próximos quatro anos.

De acordo com Belivaldo, as consequências da severa crise financeira pela qual passa o país, foram refletidas e impactaram, diretamente, o Estado de Sergipe, “afinal, não somos uma ilha”, ressaltou o governador.

“Dependemos muito da arrecadação do Tesouro Estadual, do Fundo de Participação dos Estados e, quando essa arrecadação caí, como acontece, é negativo para o Estado, para os municípios. Então, é primordial que saneemos, antes de mais nada, as finanças públicas, e com isso propomos reduzir as despesas, incrementar a arrecadação, modernizar a gestão, criar as condições para geração de emprego, atrair novas indústrias e assim oferecer melhores serviços à população”, assegurou Belivaldo.

Ao tratar de segurança pública, o candidato à reeleição reAfirmou sua posição quanto à integração, necessária, que deve haver entre os governos federal, estadual e municipais. “É preciso que todos cumpram suas obrigações e nós, enquanto Estado, estamos fazendo a nossa parte, estamos avançando na redução dos índices de criminalidade, investindo em tecnologia e modernização, e os resultados já podem ser sentidos pela população”, disse Belivaldo.

Para exemplificar a atuação do seu governo nesta área, o governador citou ações que executou, no âmbito do Plano de Segurança Pública, como a instalação de 50 novas câmeras, em divisas e pontos estratégicos da Grande Aracaju, que servirão, exclusivamente, para ações operacionais, preventivas e repressivas das forças de Segurança Pública.

Por ordem de sorteio, Belivaldo foi o primeiro, dentre os candidatos ao governo de Sergipe, a ser entrevistado na série de sabatinas do Sergipe no Ar, programa que integra a grade de exibição da Tv Atalaia. Em 15 minutos, o candidato à reeleição tratou, resumidamente, de algumas propostas do Programa de Governo Pra Sergipe Avançar, documento no qual apresenta, junto com Eliane Aquino, candidata à vice-governadora, propostas para alavancar o desenvolvimento de Sergipe e contrapor o Estado à crise nacional.

Foto Marcos Rodrigues