Valadares Filho realiza carreata no bairro Bugio ao lado de correligionários

21/08/18 - 09:05:40

O aniversário era da Luísa Sacramento que comemorou 15 anos nesta segunda-feira (20). Mas a festa se estendeu por todo o Bugio com a passagem da caravana da coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, que fez no bairro seu primeiro ato de campanha em Aracaju, levando a mensagem de mudança e esperança dos candidatos Valadares Filho e Silvia Fontes, que disputam o governo do estado, e Antônio Carlos Valadares e Henri Clay, que concorrem ao Senado Federal.

A passagem dos candidatos na casa de Luísa causou surpresa e emoção à garota, conforme confessou ela. “Nem podia imaginar essa alegria. Tô muito emocionada”, falou ela ao receber um abraço de Valadares Filho, que desejou um futuro melhor não só para ela, mas para toda a juventude sergipana. “É isso que queremos, transformar a vida dessa garota e de todo o nosso povo, patrocinando as mudanças que nossa gente merece”, disse o candidato.

A carreata realizada no bairro aconteceu em um clima de festa e alegria para a gente sofrida do Bugio, um bairro marcado pela violência e tristes histórias. “Esse baixinho é retado e tenho certeza que vai derrubar esses incompetentes que nada fazem por nós. Sempre votei nele e tenho certeza que será nosso governador”, desejou a aposentada Marina Souza, para quem Valadares Filho é a esperança de dias melhores.

E o candidato se comprometeu a ter um olhar atento para o bairro. “Quis cuidar do Bugio e de toda a Aracaju. Agora chegou a oportunidade de cuidar de todo o nosso Sergipe, devolvendo ao seu povo a tranquilidade, o emprego, a saúde, tudo que vocês merecem e lhes foi tirado ao longo dos últimos anos. Conto com vocês para a vitória dia 7 de outubro”, finalizou Valadares Filho.

Matéria produzida pela Coligação