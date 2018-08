Almir Santana conscientiza estudantes sobre ISTS em shopping

22/08/18 - 14:48:02

Nesta quarta-feira ,22, o gerente do Programa DST/AIDS da Secretaria de Estado da Saúde (SES), médico Almir Santana, palestrou para 30 estudantes da rede pública no auditório do Shopping Jardins sobre gravidez na adolescência e infecções sexualmente transmissíveis. O médico foi convidado pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça (JCPM).

A atividade foi realizada pela manhã às 9h30 e pela tarde às 15h. A ação teve caráter educativo para cerca de 30 alunos de escolas públicas da capital. Para Almir, a diversidade de colégios em um evento é interessante e faz com que o assunto chegue para mais pessoas em um único momento.

“A expectativa foi saber quais são as ações dessas escolas, como o tema é conversado e se as informações estão chegando aos alunos de forma correta”, disse o médico. Almir abordou a prevenção à gestação na adolescência, o impacto da gravidez na vida do jovem, o que muda na rotina dele, o uso do preservativo, as hepatites, a vacina contra o HPV, entre outras questões. Ele disse que o papel do adolescente é fundamental até como multiplicador.

“O que almejamos é levar esperança porque é um trabalho de conscientização para quem está começando a vida sexualmente ativa. A cobertura da vacina do HPV, tem melhorado e vem crescendo cada vez mais”, disse o médico.

Ele explicou que em casos onde ocorra o rompimento do preservativo, é necessário procurar uma urgência ou serviço que possua a Profilaxia Pós-Exposição (PEP). “Isso pode ser feito em hospitais como o Nestor Piva, por exemplo, Urgência 24h Augusto Franco e a unidade CEMAR”, orientou Almir Santana.

ORIENTAÇÃO

“Para mim, a palestra e as informações de Dr. Almir foram muito importantes. O uso da camisinha é necessário. Entendi que é proteção a vida e a manutenção de uma boa saúde”, comentou o estudante Marcos Eugênio Costa, 17 anos. A estudante Karoline Souza, 17 anos,observou que as informações sobre gravidez na adolescência foram muito importantes, porque pode compreender que é necessário prevenir, para que tudo na vida aconteça no tempo certo. “Foi muito bom receber orientação e informações que podem me ajudar a ter uma vida mais tranqüila e equilibrada”, disse Karoline.

O Instituto JCPM de Compromisso Social atua, prioritariamente, com jovens de 16 a 24 anos, que estão cursando ou concluíram o ensino médio em escola pública. Tem como norte de suas ações elevar o potencial de empregabilidade da juventude, ampliar conhecimentos gerais, estimular a leitura e proporcionar orientações comportamental – trabalho que termina auxiliando na formação de cidadãos mais conscientes e conectados com as demandas atuais.

O JCPM oferece cursos de informática, inglês, curso multidisciplinar(reflexões numéricas, comunicação oral e cidadania), vendas em shopping e oficinas culturais (teatro, fotografia, maquiagem)

JCPM realiza um importante trabalho social na Serra do Machado, interior de Sergipe. Através da Fundação Pedro Paes Mendonça oferece educação integral, atendimento médico, acolhimento aos idosos, apoio à qualificação profissional, desenvolve ações culturais e esportivas, e se associa à comunidade em trabalhos de interesse da população.

Fonte e foto assessoria