Alunos de Pedagogia participam de acolhimento

22/08/18 - 15:40:10

Ato de boas-vindas aconteceu na última sexta-feira (17), na UNINASSAU Aracaju

Por: Suzy Guimarães

Aconteceu nas última sexta-feira, 17 de agosto, o encontro de acolhimento dos alunos do curso de Pedagogia da Faculdade UNINASSAU Aracaju. O vento foi organizado pela coordenadora do curso de Pedagogia, Niraildes Machado Prado, e aconteceu no Mezanino da Instituição.

A atividade contou com a participação dos estudantes e seus familiares, que foram contemplados com uma palestra sobre a importância do Ensino Superior. O diretor da UNINASSAU Aracaju, Yuri Neiman, apoiou o vento e disse que é muito importante oferecer aos alunos a atenção necessária para o bom desempenho acadêmico.

“No encontro falamos sobre a universidade e sua relevância na vida das pessoas. Tivemos a palestra do professor José Roberto Góes, que falou sobre a importância de fazer uma faculdade em uma instituição que acompanhe as exigências do mercado de trabalho”, disse a coordenadora Niraildes Machado Prado.

Trabalhabilidade – Após a palestra, os estudantes de Pedagogia participaram do ato de boas-vindas. “Além de ofertar uma educação superior de qualidade, a UNINASSAU tem a preocupação de ofertar aos seus alunos instruções e caminhos para que cheguem ao mercado de trabalho com maior facilidade e capacidade”, completou a professora. Ela observou que a faculdade prima pelo conceito de empregabilidade. “Formamos bons profissionais, mas queremos que esses pedagogos saibam como se comportar para ingresso no mercado de trabalho”, atentou Niraildes. O evento foi encerrado com música ao vivo, bolo comemorativo e a entrega de broches simbolizando o curso de Pedagogia.

“Daqui há algum tempo eles receberão o diploma. Nesse momento recebem o broche simbolizando o início do curso”, concluiu a professora.

Foto assessoria