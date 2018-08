AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SERÃO FORTALECIDAS, DIZ EDUARDO AMORIM

22/08/18 - 06:15:56

Na manhã de desta terça-feira, 21, o candidato ao Governo do Estado, Eduardo Amorim (PSDB), se reuniu com micro e pequenos empresários da Grande Aracaju. Eduardo ouviu as demandas da classe e disse que vai buscar soluções para desburocratizar o Estado e criar iniciativas para impulsionar os negócios sergipanos. O encontro também contou com a presença do candidato a vice-governador, Ivan Leite (PRB), ao Senado, André Moura (PSC) e a deputado federal, Bosco Costa (PR).

Eduardo Amorim ressaltou que seu governo vai fazer o que for possível para contribuir com o desenvolvimento das empresas e, se for preciso, irá buscar auxílios nas outras esferas. “As micro e pequenas empresas precisam ser fortalecidas, pois elas também são responsáveis pelo fluxo da economia”, afirmou o candidato a governador.

Dentro desse processo, está a qualificação e valorização da mão de obra para atender a demanda desse setor. “Aquilo que depender do estado, a gente vai fazer, aquilo que depender do Governo Federal a gente precisa lutar com a bancada forte, que possa desburocratizar e facilitar o acesso aos recursos necessários para os investimentos que gerem emprego e movimentem a nossa economia” salientou o candidato.

Alguns temas conduziram a conversa, a exemplo das leis existentes que dificultam a sobrevivência de empresas de pequeno porte no mercado. André Moura explicou alguns pontos e se comprometeu em levar, junto com o apoio do senador Eduardo, as demandas ao Ministro das Cidades.

“Tenho uma agenda com o ministro das cidades para essa semana. Vou conversar com ele sobre o que tratamos aqui e darei algumas sugestões. Sabemos que as coisas não funcionam como queremos, mas garanto que irei me comprometer em fazer essa ponte”, afirmou o deputado federal.

No encontro, os empresários tiveram a certeza de que podem contar com o apoio e o compromisso da chapa com coragem para mudar Sergipe. “Essa conversa nos aproximou dos candidatos e tivemos a certeza de qual caminho trilhar nessas eleições. Vamos colocar pessoas que abraçam o compromisso de nos ajudar e tenho certeza que esse é o agrupamento com esses ideais”, destacou o empresário Thiago Souza.

Fonte e foto assessoria