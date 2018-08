TRÂNSITO NA AVENIDA BARÃO DE MARUIM SERÁ INTERROMPIDA NESTA 4ª

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que a avenida Barão de Maruim terá o fluxo de veículos interrompido a partir das 15h30 desta quarta-feira, 22, devido a atividades de campanha eleitoral. O trecho interditado vai do cruzamento com a rua Arauá até o cruzamento com a avenida Ivo do Prado.

A previsão é que aconteça uma caminhada saindo da Praça dos Mercados até a Praça Fausto Cardoso, com ato político na avenida Barão de Maruim, a partir das 15h30. Os agentes de trânsito estarão na região para realizar os desvios necessários e orientar os condutores.

Ao condutor, recomenda-se a utilização de outras rotas. As avenidas Tancredo Neves e Augusto Franco são boas opções para o condutor que está na zona Sul da cidade e deseja seguir até a zona norte. Para quem precisa ir ao Centro da cidade, recomenda-se as avenidas Hermes Fontes e Pedro Calazans.