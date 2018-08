CARMÓPOLIS PEDE MELHORIA NO SISTEMA DE SEGURANÇA

22/08/18 - 17:44:44

O prefeito Alberto Cruz Neto esteve em audiência, nesta quarta-feira (22) em Carmópolis, com o secretário da segurança pública do estado de Sergipe, João Eloy Menezes, oportunidade em que entregou um documento com uma série de reivindicações para a melhoria do sistema de segurança pública do município.

Entre outras ações o prefeito pediu que a secretaria de segurança providencie a instalação de câmeras de monitoramento na cidade, amplie o número de policiais civis nas delegacias de Carmópolis e Aguada, aumente o efetivo da 3a. Companhia de Polícia Militar e dote as duas repartições de melhores condições de trabalho nas áreas de transporte, inteligência, computação e tecnologia digital.

O secretário João Eloy foi muito atencioso e receptivo às reivindicações do prefeito Alberto Cruz Neto e de imediato autorizou o comandante da 3a Companhia, Tenente-coronel Eduardo Brandão e o Delegado Wanderson Andrade a requererem a integração das unidades de Carmópolis ao sistema de comunicação digital integrada da Secretaria de Segurança Pública, bem como determinou que seus auxiliares busquem rápido entendimento com servidores da Prefeitura de Carmópolis para a elaboração de um plano de ação nessa área.

Prefeito e Secretário de Segurança combinaram também a celebração de acordo operacional para apoio, treinamento e reciclagem de membros da Guarda Municipal pelaAcademia de Polícia Militar e outros órgãos técnicos da SPP.

“Foi uma reunião muito proveitosa” – disse prefeito Alberto Cruz Neto após o encontro com o secretário João Eloy.

Ele fez questão de agradecer, através do próprio Secretário João Eloy, ao governador do estado Belivaldo Chagas pelo esforço que vem fazendo para resolver as questões da segurança pública do estado e pelo pronto atendimento de suas reivindicações.

“Assim que viabilizadas, essas ações conjuntas vão melhorar consideravelmente a qualidade dos serviços de segurança pública do nosso município, conferindo mais tranquilidade e paz para todas as pessoas que vivem ou transitam pelo município e região” – finalizou o prefeito de Carmópolis.

