CONCURSO: DEFINIDA NOVA DATA DO TAF PARA RECLASSIFICADOS DA PM

Definida nova data do TAF para reclassificados no concurso de soldado da PM

Acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de setembro, na Universidade Federal de Sergipe (UFS), o Teste de Aptidão Física (TAF) para os reclassificados no concurso público para o cargo de soldado da 3ª classe da Polícia Militar (PM/SE) realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag). O Diário Oficial do Estado de Sergipe publica até essa sexta-feira, 24, o novo cronograma do concurso.

O TAF, que ocorreria nos dias 20, 21 e 22 de agosto, foi cancelado por decisão do juízo da Comarca de São Cristovão, que concedeu liminar anulando as questões 87 e 88 do concurso e determinando a reclassificação dos 69.281 candidatos ao concurso de soldado da PM em Sergipe.

A liminar foi dada na última sexta-feira, 17, em atendimento a uma ação de uma concurseira que alegou não constar no edital do concurso o assunto abordado nas questões 87 e 88.

Com a reclassificação feita pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pelo concurso, 100 candidatos ficaram de fora da lista de classificação para a segunda etapa do concurso e 129 entraram, em razão de empates na pontuação.

Segundo o secretário Rosman Pereira, o novo cronograma do concurso será publicado ainda nesta quarta-feira, no site do IBFC, com endereço eletrônico www.ibfc.org.br

22/08/18 - 11:15:45