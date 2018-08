Desvio combustíveis: Conselho decide manter preso sargento Robertson

22/08/18 - 12:36:43

O Conselho Permanente da Justiça Militar, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju (Justiça Militar), analisou na manhã desta quarta-feira (22) o pedido de revogação da prisão preventiva do Sargento PM Robertson, acusado no processo que apura suposto desvio de combustível na Polícia Militar do Estado de Sergipe.

O sargento Robertson continua preso após a manifestação do Promotor de Justiça Militar, Dr. João Rodrigues Neto, que emitiu parecer pela manutenção da prisão preventiva e foi acatada pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, por maioria de votos, manteve a prisão preventiva do policial militar.

As informações são do blog Espaço Militar