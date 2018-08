Escola Técnica do SUS participa do VI Encontro Nacional da Biblioteca Virtual

22/08/18 - 16:15:35

A convite da Biblioteca Virtual em Educação Profissional em Saúde (BVS-EPS), a Escola Técnica de Saúde do SUS em Sergipe (ETSUS/SE), administrada pela Fundação Estadual de Saúde (Funesa), participa, nesta quarta quinta-feira, 22 e 23, da VI Reunião dos Comitês Consultivo e Executivo da BVS-EPS, que acontece na escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Fiocruz, no Rio de Janeiro. O encontro nacional tem como tema a “Política e Educação Profissional em Saúde no Contexto Brasileiro Atual” e discute o serviço da Biblioteca, que atua na operação cooperativa e descentralizada da rede de fontes de informação científica e técnica em EPS.

Representando a ETSUS no evento, a assistente administrativa da Escola, Érica Santana, informa que a Biblioteca Virtual busca reafirmar a importância da informação científica e tecnológica demonstrada pela Fiocruz, a partir de um contexto histórico referente à organização, desenvolvimento e estrutura das bibliotecas físicas da rede ETSUS. “Um dos seus objetivos é integrar fontes de informação, definindo critérios de seleção e análise da informação científica e técnica relevante, articulando instruções envolvidas com o tema”.

Para a equipe da Escola Técnica do SUS, o evento proporciona conhecimento e novas práticas acerca da administração da Biblioteca, enquanto ferramenta de auxílio aos discentes e profissionais da Saúde. Dessa forma, a Biblioteca local oferece suporte aos cursos técnicos ofertados pela instituição. Com acervo bibliográfico de aproximadamente três mil exemplares, o espaço possui estrutura para pesquisa local e computador com acesso à internet. “A Biblioteca tem a finalidade de oferecer informações técnico-científicas, por meio de seus produtos e serviços, possibilitando o amplo acesso à informação armazenada”, explica a assistente Sheilla Barroso.

De acordo com a coordenadora da ETSUS, Rosyanne Vasconcelos, o acervo é diversificado e contempla às exigências pontuadas nas ementas dos cursos técnicos ofertados pela Escola. “As obras estão relacionadas à saúde pública e assuntos correlatos, constituídas por livros, periódicos, folhetos, folders, manuais técnicos, relatórios técnicos e administrativos, teses, obras de referência e material audiovisual como cartazes, álbuns seriados, fotografias, fitas de vídeos, slides, DVDs e CDs”, afirma.

Em Aracaju, a Biblioteca está situada na sede da Funesa e fica disponível, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, para os discentes da Escola Técnica do SUS, funcionários da Funesa e demais profissionais da Rede de Saúde do Estado. A ETSUS informa, ainda, que a comunidade também pode usufruir dos materiais que se encontram no espaço, por meio de consulta terna.

Fonte e foto assessoria