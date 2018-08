Fábio Meireles participa da sessão do Parlamento Jovem Brasileiro

22/08/18 - 14:32:11

O vereador Fábio Meireles (PPS) participou na manhã desta quarta-feira, 22, no projeto Parlamento Jovem Brasileiro, onde os estudantes utilizaram a Tribuna para apresentar os seus Projetos de Lei aos parlamentares da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O objetivo é fazer com que os estudantes conheçam na prática a importância do trabalho legislativo e como atuam os representantes do povo.

Para Meireles, é importante que a Câmara apoie essa iniciativa e que a juventude se interesse pela política, pois há uma carência do surgimento de novos nomes nos processos políticos. “Parabenizo os estudantes que irão representar Sergipe e toda a equipe da Câmara e desejar sucesso nesse desafio que é muito prazeroso, sobretudo, quando oportunizamos a população a viver com dignidade”, destacou o parlamentar.

Fábio destacou a sua crença na juventude e lembrou que, ainda, muito jovem, também sonhou e buscou realizar esse propósito com as suas ações em favor das comunidades, bem antes de exercer mandato eletivo. “Amanhã esses jovens podem ser os nossos futuros representantes nas instâncias de poder político”, disse o parlamentar que está em seu primeiro mandato e tem uma atuação muito voltada para as regiões mais carentes de Aracaju.

Fonte e foto assessoria