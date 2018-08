Fundat anuncia vaga de emprego para auxiliar de manutenção predial

22/08/18 - 14:04:22

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), através da Agência do Trabalhador, setor responsável pelo encaminhamento de mão de obra qualificada ao mercado de trabalho, está com mais uma oportunidade de emprego para a função de auxiliar de manutenção predial. Para participar do processo seletivo, é necessário ter o ensino médio ou curso técnico completo e conhecimento em informática.

O auxiliar de manutenção predial atua com serviços de manutenção elétrica, mecânica e hidráulica, realiza manutenção de carpintaria e alvenaria, limpa recintos e acessórios, controla o estoque de material, verifica qualidade dos produtos, realiza orçamentos e acompanha o serviço de terceiros.

Os interessados em concorrer à vaga devem comparecer à sede da Fundat até quarta-feira, 22 de agosto de 2018. O horário de atendimento da sede da Fundat é de segunda a sexta, das 7h30 às 17h.