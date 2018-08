Fundat oferta vagas de emprego para vendedor de automóveis e polidor de automóveis

22/08/18 - 16:40:32

A Agência do Trabalhador, setor da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), responsável pelo encaminhamento de mão de obra qualificada ao mercado de trabalho está com oportunidade de emprego para vendedor de automóveis e polidor de automóveis.

Para participar do processo seletivo para vendedor de automóveis, é necessário ter ensino médio completo e experiência na área. Já para a vaga de polidor de automóveis, além do ensino médio completo, é fundamental que o candidato também possua experiência com polimento em máquina.

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer à sede da Fundat, localizada na rua Pacatuba, 104, Centro, até sexta-feira, 24 de agosto de 2018. O horário de atendimento da sede da Fundat é das 7h30 às 17h.

Ascom Fundat