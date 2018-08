PARTE DO TETO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL CAI E PROVOCA SUSTO

22/08/18 - 10:44:50

O incidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (22), na Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Ana Luiza Mesquita Rocha, em Aracaju. Sobre o ocorrido, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) informou que cerca de oito crianças, além de uma cuidadora e uma professora estavam em uma sala de atividades quando parte do gesso desabou.

As crianças e os adultos que estavam no local foram atendidos por uma equipe do posto médico que fica ao lado da escola fizeram as avaliações que comprovaram que nenhuma criança sofreu escoriações e por conta disso, elas continuam as atividades normais na escola.

Já a professora e cuidadora foram encaminhadas para o Hospital Nestor Piva, e passam bem.