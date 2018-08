PM/SE entrega ao TRE/SE Plano de Segurança das Eleições 2018

22/08/18 - 08:41:02

Na tarde desta terça-feira (21), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, reuniu-se com representantes da Polícia Militar do Estado. A reunião teve como objetivo a entrega formal do Plano de Operações de Segurança da PM para as Eleições 2018.

Segundo o coronel Paulo Paiva, o planejamento entregue ao TRE-SE dispõe de todos os detalhes e a descrição pormenorizada da manobra operacional que será realizada pela Polícia Militar, com apoio das Guardas Municipais e do Corpo de Bombeiros, que juntos garantirão a segurança do pleito.

“São 1.098 locais de votação e, na maioria deles, teremos a presença maciça da polícia. Em alguns municípios teremos o apoio das guardas municipais e do corpo de bombeiros. Estaremos também com o policiamento ostensivo reforçado, focando a operação de segurança, além de tropas de reação estrategicamente posicionadas em todo território sergipano, as quais poderão ser mobilizadas, caso haja necessidade”, explicou o Coronel.

O militar ainda ressaltou a importância do cidadão exercer com consciência o direito ao voto, destacando que é a maior expressão de cidadania e da democracia brasileira. “Que todos possam ir às urnas no dia 7 de outubro sem nenhum tipo de constrangimento, embaraço ou coação e que, juntos (TRE-SE e Forças Policiais), possamos garantir uma eleição tranquila onde a vontade do eleitor prevaleça”, disse.

O presidente do TRE/SE mostrou-se satisfeito e contemplado com o planejamento apresentado. “O documento entregue pela PM é mais uma prova da competência desta prestimosa e respeitada Instituição. Tenho certeza de que, com o apoio da polícia de nosso Estado, teremos condições de, assim como em anos pretéritos, fazer uma eleição com total segurança em todo pleito”, disse.

Participaram da reunião o diretor-geral do TRE-SE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, o coordenador de planejamento, estratégia e gestão, Marcelo Gerard Almeida de Andrade, o assessor de imprensa e comunicação social, Ricardo Augusto Ferreira Ribeiro e o Major Melo, da PM/SE.

TRE/SE