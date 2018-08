POPULAÇÃO AGRADECE AO SENADOR VALADARES POR OBRAS EM BAIRROS

22/08/18 - 16:48:42

Antonio Carlos Valadares conseguiu os recursos, mas achou a pavimentação e a drenagem lentas

A carreata que levou o candidato a reeleição pela coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, senador Antonio Carlos Valadares, a percorrer, nesta terça (21), diversas ruas dos bairros da Soledade, Moema Meire I e II e o Loteamento Monte Belo, passou de um momento de alegria e congraçamento dos moradores das localidades com o parlamentar, para um instante de agradecimento da comunidade ao seu legítimo representante no Senado Federal.

Isso porque foram as emendas apresentadas por Antonio Carlos Valadares, em particular, a que proporcionou a liberação de R$124 milhões para obras de drenagem e pavimentação, serviços que começam a beneficiar as referidas localidades e seus moradores.

Pelas ruas da Soledade e Moema Meire, o senador Valadares viu de perto que, apesar de metade dos recursos referentes a sua emenda já estar na conta da prefeitura de Aracaju “as obras de pavimentação e drenagens dos bairros caminham lentas, e não atendem às expectativas da população” salientou ele.

Ao tomar conhecimento da disponibilização dos recursos financeiros para a Prefeitura, enquanto cumprimentava e conversava com o candidato, D. Edvilma declarou estar estranhando nao ter começado “as obras de embelezamento e roupagem nova no seu bairro”.

“Vem calçar o meu também. Moro aqui há seis anos e quando chove a gente não pode sair de casa. Tem muito caramujo pelos matos, eles invadem tudo. Meu marido tem moto e não consegue sair prá trabalhar. Queria ver aqui no meu bairro tudo bonitinho como está ficando na Soledade”, pediu ela ao candidato da coligação Um Novo Governo para Nossa Gente.

Por sua vez, Arnaldo Paulo, morador da Soledade, disse só ter a agradecer. “Tudo por aqui está melhorando. Já posso ver o calçamento completo melhorando a vida de todos. Só queria agradecer e apertar a sua mão”, finalizou.

Matéria produzida pela Coligação