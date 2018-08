PROMOTOR DE JUSTIÇA SERÁ OUVIDO NA CORREGEDORIA DA PM

22/08/18 - 10:04:40

O Promotor de Justiça, João Rodrigues Neto, da Promotoria de Justiça do Controle Externo da Atividade Policial, será ouvido nesta quinta-feira (23), no Conselho de Justificação e Corregedoria da Polícia Militar, no caso da ameaça que sofreu do tenente coronel Eliezeer.

O promotor teria sido ameaçado pelo militar e por conta disso foi aberto uma sindicância que está apurando os fatos e que se comprovado, pode terminar com a exclusão do tenente-coronel que já esteve envolvido também em outra ameaça, desta vez contra uma juiza. Neste caso, acabou prescrevendo.