QUEIXAS DE MORADORES DE ARACAJU SINALIZAM MUDANÇA

22/08/18 - 15:34:53

Durante as carreatas que tem realizado, Valadares Filho confirma sofrimento do povo com falta de serviços básicos

Na noite desta terça-feira, (22) Valadares Filho e seus companheiros de chapa, Silvia Fontes, candidata a vice, Antônio Carlos Valadares e Henri Clay, que disputam uma cadeira no Senado, realizaram carreata nos bairros José Conrado de Araújo e Agamenon Magalhães, oportunidade em que ouviram, mais uma vez, as queixas da população sobre a falta de serviços básicos, como saúde, educação e segurança, temas que lideram a insatisfação do povo sergipano com relação à atual gestão.

A doméstica Vilma Pereira Oliveira, por exemplo, não escondia a sua indignação com a falta de tratamento que o marido, Antônio Oliveira, motorista profissional, necessita para evitar a perda da visão decorrente de uma catarata.

Conforme conta a dona de casa, mãe de três filhos, desde 2016 o marido vem aguardando a realização de procedimento cirúrgico para livrá-lo da cegueira. “Tava marcado para hoje (terça-feira, 21), mas quando chegamos ao hospital fomos informados que os médicos estão em greve. Teremos que remarcar a cirurgia e Deus sabe quando vai acontecer. Meu marido quase não consegue enxergar mais”, lamentou Vilma, preocupada com o fato de Antônio ficar cego e não poder mais trabalhar. “Vamos viver de quê?”.

Durante sua caminhada pela ruas dos bairros da capital sergipana os candidatos da coligação ouviram inúmeras queixas semelhantes. Sensibilizado com a história do casal, o candidato Valadares Filho reafirmou sua disposição em colocar fim ao sofrimento do povo. “Vamos mudar isso. No nosso governo a prioridade será a população. Vamos resgatar a continuidade e qualidade dos serviços e trabalhar para que histórias como essa não se repitam”, assegurou.

Por onde passou, a caravana da mudança, como está sendo conhecida a atividade de campanha da coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, liderada por Valadares Filho, recebeu a atenção e o carinho das pessoas que faziam questão de abraçar seus integrantes. “Essa receptividade nos estimula. Mostra que o povo está entendendo nossa mensagem de mudança, esperança, modernidade. Estamos confiante que a partir de 7 de outubro Sergipe viverá novos tempos”, finalizou o candidato.

O candidato ao governo de Sergipe pela coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, Valadares Filho, participa, nesta quarta-feira (22) do debate patrocinado pela Câmara de Diretores Lojistas (CDL) de Sergipe, que acontece a partir das 19h, na sede da entidade, em Aracaju.

Matéria produzida pela Coligação