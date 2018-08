Servidores e dependentes da Secretaria de Educação terão desconto em Faculdade

22/08/18 - 10:17:48

Seed firmou parceria com Associação Objetivo de Ensino Superior para conceder os descontos

Por Ítalo Marcos

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) firmou uma parceria com Associação Objetivo de Ensino Superior (Assobes), unidade mantenedora da Faculdade de Aracaju (Facar), com o objetivo de conceder desconto em mensalidades nos cursos de educação superior oferecidos pela instituição. O desconto oferecido para servidores e dependentes da Seed será de 10% para quem efetuar o pagamento da mensalidade antes da data do vencimento.

Para se beneficiar da parceria, o servidor deverá apresentar declaração emitida pela Seed, em papel timbrado, assinado e carimbado com o CNPJ, que comprove a sua condição de servidor ou de dependente. O benefício não se aplicará à primeira parcela de cada semestre, que se refere ao pagamento da matrícula inicial ou renovação de matrícula.

De acordo com o diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, Jorge Costa Cruz Júnior, essa parceria é uma forma de valorizar os servidores. “A Seed firmou esse convênio com a Faculdade de Aracaju para que sejam oferecidos uma maior quantidade de serviços aos servidores e beneficiários, dando a eles mais oportunidades no mundo acadêmico e profissional”, disse.

O desconto passa a valer a partir da mensalidade que vencerá no mês subsequente à entrega dos documentos comprobatórios à Faculdade de Aracaju. O beneficiário que estiver inadimplente com uma das parcelas mensais poderá perder o direito ao desconto.

Fonte e foto assessoria