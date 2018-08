FUNESA REGULARIZA A REDE DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO DOS CEOs

25/08/18 - 09:25:06

Para atender adequadamente os usuários dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), a Fundação Estadual de Saúde (Funesa), que administra sete unidades localizadas nos municípios sergipanos, regularizou, nesta sexta-feira, 24, as linhas telefônicas dos estabelecimentos. O serviço disponibilizado pelos CEOs busca dar suporte à população, de maneira célere, com a marcação de consultas/atendimentos e esclarecimento de dúvidas.

Os Centros atuam nas áreas de periodontia, endodontia, cirurgia bucomaxilofacial e atendimento a pacientes com necessidades especiais, com base nos municípios de Boquim; Capela; Laranjeiras; Nossa Senhora da Glória; Propriá; São Cristóvão; e Tobias Barreto. De acordo com a coordenadora dos CEOs, Sthephany Araújo, a reativação das linhas melhora a comunicação entre usuários, funcionários e coordenadores das unidades, sem a necessidade deslocamento.

“Com o serviço funcionando, podemos confirmar os agendamentos, o que ajuda na redução do número de faltas, pois quando não comunicamos os pacientes, muitos deles não comparecem. Quando ocorre uma eventual situação, a exemplo da interrupção no fornecimento de água ou energia, os servidores podem comunicar as pessoas, facilitando o diálogo”, informa a coordenadora Sthephany.

Confira abaixo, os dados dos CEOs em Sergipe, com os seus respectivos telefones:

BOQUIM

CEO Terezinha Rosa da Trindade Santos

Avenida Joaquim Macedo, nº 07, Centro

Tel.: (79) 3645-3234; 3645-3220; 98865-4147

Horário de Funcionamento: 7h às 12h e 13h às 16h

CAPELA

CEO Marcelo Déda Chagas – Município de Capela

Rua B, s/n, Conjunto Manoel Dantas.

Tel.: (79) 3263-2216; 3263-2258; 98843-3493

Horário de Funcionamento: 7h às 12h e 13h às 16h

LARANJEIRAS

CEO Roque Almeida de Oliveira

Avenida Desembargador Libório Monteiro, s/n, Povoado Comandaroba

Tel.: (79) 3281-2252; 3281-2688; 98824-1443

Horário de Funcionamento: 7h às 12h e 13h às 16h

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

CEO José Souza (“Zé Dentista”)

Rua Antônio Francisco de Souza, nº 31, Centro

Tel.: (79) 3411-3157; 3411-3239; 98836-4231

Horário de Funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h

PROPRIÁ

CEO Felipe José de Santana

Rua Juvêncio de Brito, s/n, Povoado Remanso

Tel.: (79) 3322-4544; 3322-4725; 98865-4022

Horário de Funcionamento: 7h às 12h e 13h às 16h

SÃO CRISTÓVÃO

CEO João de Andrade Garcez

Avenida José Conrado de Araújo, nº 760, bairro Rosa Elze

Tel.: (79) 3257-2785; 3257-7141; 98843-4981

Horário de Funcionamento: 7h às 12h e 13h às 16h

TOBIAS BARRETO

CEO Bernadino Mitidieri

Rua Itabaianinha, nº 789, Santos Dumont

Tel.: (79) 3541-5522; 3541-5523; 98865-4124

Horário de Funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h

da assessoria