Mais de R$ 5 milhões em equipamentos são investidos na Saúde de Aracaju

25/08/18 - 08:29:31

Desde o início de 2017, a Prefeitura Municipal de Aracaju vem organizando diversas ações, com o objetivo de promover mais qualidade nos atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da capital. Entre as ações que fazem parte dessa organização, está a entrega de equipamentos mobiliários e materiais permanentes às unidades básicas (UBS), adquiridos através de recursos de emenda parlamentar, no valor equivalente a mais de R$ 5 milhões, recuperados pela gestão.

Até agora, já foram entregues, por exemplo, 482 condicionadores de ar; 541 computadores; 91 bebedouros; 48 geladeiras; 260 balanças; oito cadeiras para obesos, e cinco longarinas. Além disso, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está prestes a receber mais 112 longarinas; 773 lixeiras inox; 54 televisores 42”; 18 notebooks; 23 projetores multimídia (datashows), e 356 estantes.

O diretor administrativo da SMS, Adriano Nogueira, esclarece que ao todo são cerca de 5.500 itens, e que os processos de compra passam quarto status até serem finalizados: “licitação em andamento”; “em homologação”; “a receber” e “produtos entregues”.

“Alguns equipamentos já foram entregues nas unidades onde será instalado o Prontuário Eletrônico [1.773 itens, no valor aproximado de R$ 2,4 milhões], outros estamos esperando receber [887 itens, cerca de R$ 740 mil], 2.877 já estão em homologação, que é a fase final da licitação [R$ 1,1 milhão], e parte dos equipamentos destinados à Rede de Urgência e Emergência [Reue] estão com a licitação em andamento”, complementou Adriano.

Para a Reue serão adquiridos monitor multiparamétrico; ventilador pulmonar; cardioversor; desfibrilador; cadeiras de roda; carro de otorrinolaringologista; cadeiras para coleta de sangue; câmara para conservação de imunobiológicos; banquetas giratórias; biombos; braçadeiras para injeção; carros de curativo e de emergência; carros para maca simples; mesas de exames; poltrona hospitalar; suportes de hamper e de soro.

Um detalhe importante é que a distribuição dos equipamentos está vinculada ao que é estabelecido por cada emenda parlamentar. Isso significa que se uma balança, por exemplo, está especificada para ser entregue a uma unidade, ela não pode ser enviada para outra. Inclusive o Ministério da Saúde faz auditorias para verificar se todas as entregas foram realizadas de acordo com o que estava especificado na emenda.

Prontuário Eletrônico

Segundo a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, boa parte desse investimento dará suporte à implantação do Sistema de Gestão da Informação em Saúde, através do Prontuário Eletrônico, para que o acesso do usuário ao SUS de Aracaju seja desburocratizado.

“Não tínhamos como implantar o sistema sem um parque tecnológico de informática novo; sem um acesso à internet de qualidade; sem o videomonitoramento das unidades para que tivéssemos a segurança de que as coisas adquiridas com o dinheiro público não fossem desviadas. Além disso, como a nossa verba já está completamente comprometida com outros investimentos, a exemplo dos salários dos servidores pagos em dia, temos trabalhado constantemente para captar novos recursos e, com isso, abrirmos outros processos licitatórios como esse, que nos possibilitam melhorar qualitativamente os serviços prestados no SUS”, explicou a secretária.

Planejamento

A assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Asplandi), Sayonara Carvalho, revela que as compra desses equipamentos exigiu a elaboração de estratégias de planejamento de toda a equipe gestora da SMS, desde o resgate dos recursos das emendas, às aberturas dos processos em si.

“Esses recursos recuperados estão nos ajudando a pôr em prática ações de prioridade da gestão que envolvem a melhoria da Rede Básica, seja com reformas, ampliações, seja pela aquisição de equipamentos e materiais. Outro compromisso desta gestão é melhorar as condições e os processos de trabalho dos servidores da Saúde, para que de fato consigamos prestar uma assistência de qualidade à população aracajuana”, informou Sayonara.

