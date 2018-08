Operação Cronos: Trabalho de 315 policiais civis alcança 91 prisões

25/08/18 - 08:23:44

Em uma ação simultânea das Polícias Civis do Brasil, a operação visa combater crimes contra mulheres

A Polícia Civil de Sergipe detalhou na tarde desta sexta-feira (24) o plano de ação para cumprir mandados de prisão na Operação Cronos, coordenada pelo Ministério da Segurança Pública e que tem como objetivo prender autores de crimes como feminicídio, homicídio contra mulher e descumprimento das medidas protetivas contidas na lei Maria da Penha. Em Sergipe, segundo o último levantamento feito pela Delegacia-Geral da Polícia Civil, foram presas 91 pessoas.

Segundo a delegada Viviane Pessoa, coordenadora das Delegacias da Capital, foram realizadas sete prisões por descumprimento da lei Maria da Penha, uma pelo crime de feminicídio, 11 por homicídio, 60 por outros mandados, um menor apreendido por ato infracional semelhante a homicídio, além de 11 prisões em flagrante.

As equipes da Delegacia de Atendimentos a Grupos Vulneráveis (DAGV), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Departamento de Narcóticos (Denarc), Delegacias Regionais, Metropolitanas e Distritais participaram integralmente e contribuíram para o andamento da operação. “Foi uma ação muito bem trabalhada e que envolve uma organização das Polícias Civis no Brasil. Considero o resultado muito positivo e outras operações serão realizadas”, analisou a delegada.

Deus do Tempo – O nome da operação Cronos faz referência ao Deus do Tempo, “Chronos”, que na mitologia grega era a personificação do tempo eterno e imortal. Na prática, chama a atenção para a redução do tempo de vida da mulher vítima de homicídio ou feminicídio em todo o Brasil. Além disso, reforça a ideia de que com a prisão dos envolvidos também é retirado deles mais tempo para cometer novos delitos.

“Por que citar a Operação Cronos? Cronos é o deus do tempo. Então é um alerta para que esse tempo de vida seja preservado. E nós estamos perdendo mulheres muito jovens por conta do feminicídio. É uma alerta importante. A operação Cronos vem dizer que ninguém pode interromper uma vida antes do tempo e aquele que é recolhido ou preso por conta de um homicídio ou feminicídio deixará de cometer outros crimes, onde o tempo de vida será reduzido”, analisou a delegada Viviane Pessoa.

Fonte e foto SSP