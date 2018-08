ADEPOL DEBATE SEGURANÇA COM CANDIDATOS AO GOVERNO

26/08/18 - 17:46:43

Como forma de conhecer, discutir e contribuir com os candidatos ao governo do Estado no que se refere ao projeto de Segurança Pública para os sergipanos, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe promove o “Debate Adepol”.

A ideia é convidar todos os concorrentes ao governo para uma roda de conversa individualizada, onde será amplamente discutido ponto a ponto do projeto de Segurança Pública de cada um deles e, em seguida, a Adepol entrega uma carta-compromisso com sugestões técnicas que enriquecerão o projeto do candidato, principalmente no quesito redução da violência.

Já participaram do debate, os candidatos Mendonça Prado (DEM) e Márcio Souza (PSOL). Nesta segunda-feira, 27, será a vez de Eduardo Amorim (PSDB) e do candidato da REDE, Emerson Ferreira, que estará acompanhado do candidato ao Senado, também delegado, Alessandro Vieira.

A sabatina acontece no Hotel Celi e será dividida em dois momentos: às 8h, será com o candidato Eduardo Amorim; já às 10h, Emerson Ferreira apresenta as suas propostas.

O evento será aberto à imprensa.ADE