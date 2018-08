Em Canindé, Belivaldo Chagas diz não acreditar que o sertão elegerá golpistas

Candidato à reeleição, o governador Belivaldo Chagas recebeu o apoio, nessa sexta-feira (24), de um significativo grupo de lideranças políticas do Alto Sertão sergipano. No ato, realizado no município de Canindé de São Francisco, vereadores, ex-vereadores e ex-prefeitos da cidade e de outros municípios da região se manifestaram a favor do projeto governista, que está alinhado à candidatura presidencial de Lula.

Neste sábado, 25, ainda em Canindé de São Francisco, Belivaldo concedeu entrevista à Rádio Xingó FM e, na sequência, iniciou mais uma carreata da coligação Pra Sergipe Avançar. “Não acredito que nessa eleição o sertão diga sim a golpistas, depois de tudo que destruíram no país e fizeram para prejudicar os sergipanos”, declarou o governador e candidato à reeleição aos ouvintes do programa Resenha Sertaneja, comandado por Zé do Sertão.

Ao longo da entrevista, Belivaldo falou das ações do seu governo na área da Saúde e da Segurança Público, Agricultura – com destaque para a entrega de sementes na época certa -, e apontou avanços já conquistados e sentidos pela população, como a redução dos índices de criminalidade, ocorrida em decorrência de um trabalho planejado e estratégico das policias de Sergipe, resultado de investimentos feitos pelo governo estadual em tecnologia, pessoal e inteligência.

O governador Belivaldo afirmou que seu governo está revitalizando o perímetro irrigado Califórnia, planejou diversas ações específicas, dentro do Programa de Governo, para a região do Sertão e que não vai permitir que ninguém prejudique a vida dos sertanejos.

“É importante que as pessoas conheçam os candidatos, busquem conhecer quais os interesses de cada um deles e veja os que têm compromisso com o povo. Pois tem candidatos a governador que ajudaram Temer a dar um golpe nos brasileiros e agora querem votos justamente daqueles a quem prejudicaram. Não se iludam com os golpistas”, disse o governador, em tom de alerta à população.

Presidente da Câmara Municipal de Canindé, o vereador Caloi afirma que vai trabalhar, incansavelmente, pela vitória de Belivaldo, “pois em time que está ganhando não se mexe”, destacou o parlamentar sertanejo.

“Tem candidato que nunca pisou em Canindé e agora aparece contando história bonita, se dizendo Deus. Mas o grupo de Belivaldo não, sempre esteve em Canindé, sempre dando a apoio a nossa secretária de agricultura, sempre ao lado do povo. Então, vamos mobilizar nossa comunidade para elegermos Belivaldo governador”, disse Caloi, no ato que selou o apoio das lideranças do município à reeleição do governador.

Além do presidente da Câmara Municipal de Canindé, participaram da reunião política para declarar apoio aos candidatos da coligação governista os vereadores Zé Gomes, Ronildo, Roque de Cuiabã e Weldo Mariano; os candidatos a senador Jackson Barreto e Rogério Carvalho; Kaka Andrade, Rosi Rodrigues, o deputado João Daniel; ex-prefeitos Canindé Chiquinho Feitosa e Genivaldo Galindo, o ex-prefeito Roberto Araújo (Poço Redondo), ex-vereador Luciano do Capim Grosso, Dr. Galdino, Dêda do Sindicato, Iris do MST, lideranças e empresários da região.

“A minha história política passa pela Sertão. Aqui fui o deputado estadual mais votado em diversos municípios e nunca faltei com o povo dessa região”, frisou Belivaldo.

Fonte e foto assessoria