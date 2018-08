LIDERANÇAS DE CANINDÉ ACOMPANHAM VISITA DE JACKSON SO SERTÃO

26/08/18 - 07:20:38

Em visita ao Alto Sertão sergipano, o candidato Jackson Barreto iniciou sua agenda participando de uma missa no Povoado Serra da Guia, município de Poço Redondo. Recepcionado pela comunidade e por Dona Zefa da Guia, grande liderança da região, Jackson esteve ao lado do governador Belivaldo Chagas, do deputado federal João Daniel, do candidato a deputado estadual Adailton Martins e das companheiras Conceição Vieira e Rosi Rodrigues.

“A Serra da Guia recebeu diversos investimentos em nossa gestão. Trouxemos água, pavimentação granítica, incentivos aos agricultores e muitos outros serviços. E vai ser ainda mais beneficiado com o nosso mandato no Senado”, declarou o candidato.

Em seguida, já na cidade de Canindé de São Francisco, Jackson participou de uma reunião com lideranças locais que apoiam a coligação “Pra Sergipe Avançar”. E mais uma vez, ao lado do governador Belivaldo Chagas, João Daniel e Rogério Carvalho, o candidato 155 renovou seu compromisso com a região.

“Duas obras estão no meu coração e na minha consciência aqui em Canindé: uma foi trazer o campus da Universidade Federal de Sergipe para o Sertão. Foi uma vitória pessoal que me emocionou. Que me fez chorar ao lado de Márcio Macedo na frente do Ministério da Educação, quando tivemos a autorização e conseguimos essa vitória no governo da presidente Dilma. Das 200 vagas para o Sertão, 180 aprovados foram dos filhos do povo. Outra obra que me emociona foi a escola que construí no povoado Queimada Grande. A primeira escola profissionalizante construída num assentamento”.

Entre as lideranças locais presentes, o presidente da Câmara de Canindé, Zé Caloi, reiterou seu apoio aos candidatos, o que demonstra a força da coligação no município. “Jackson Barreto nunca deixou de vir a Canindé, da mesma forma o governador Belivaldo. São homens que conhecem o município, as pessoas, sempre apoiam a Secretaria de Agricultura. O pessoal do Projeto Califórnia não vota em quem não conhece e quando precisamos podemos contar com Belivaldo, Jackson, João Daniel e Rogério”.

Morador de Canindé e agricultor, Genilson Vieira dos Santos, sabe o que o homem do campo passa e precisa, por isso, confia no 155 seu voto para o senado federal. “Jackson sempre trabalhou pelo povo, e ele vai continuar. Ele trouxe muitos benefícios para o povo daqui e vai trazer ainda mais!”. Assim como ele, José Nunes, que faz parte da frente de massa do MST em Canindé, no assentamento Canadá, acredita que Jackson é o nome para representar Sergipe em Brasília.

“Porque ele é um homem que sempre trabalhou por Sergipe e a gente acredita que ele indo para o Senado vai continuar defendendo o estado e nós agricultores, para trazer mais benefícios para o Sertão”, reconheceu José.

Advogado e defensor público há mais de 15 anos em Canindé de São Francisco, Dr. Galindo, como é conhecido, declarou estar confiante na coligação “Pra Sergipe Avançar” e no trabalho que Jackson Barreto fará em Brasília.

“Um ex-deputado Federal, Estadual, ex-vereador, ex-governador e ex-carteiro. O homem mais conhecido na política em Sergipe, principalmente pela bandeira que defendeu. Sergipe deve há muitos homens nesta terra, mas a você deve em dobro. Sou testemunha da sua luta. Como governador, elevou a Defensoria, que praticamente não existia, junto com Belivaldo e o saudoso Marcelo Déda. Vou fazer o que puder para ver esse grupo eleito”.

Também estiveram presentes Kaká Andrade, ex-prefeitos Chiquinho Feitosa, Genivaldo Galindo, ex-prefeito de Poço Redondo, Roberto Araújo; ex-vereador Soares, vereador Zé Gomes da Cohidro, Ronildo, ex-vereador Luciano do Capim Grosso, Dêda do Sindicato, Iris representando o MST, o diretor nacional do Conselho de secretários municipais de saúde, Murilo Andrade, lideranças e empresários da região.

Foto- Victor Ribeiro