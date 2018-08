Ginastas sergipanas participam de torneio no Maranhão e buscam classificação

27/08/18 - 09:10:49

De malas prontas para o próximo compromisso regional as atletas do Clube Esportivo Sergipe de Ginástica Rítmica – CTE Thalyta Almeida, aguardam tão somente a hora da viagem à São Luis no Maranhão que acontece nesta terça-feira, 28, pela manhã, onde irão passar praticamente toda a semana.

Ao todo 24 atletas do clube nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto estarão participando do torneio regional da modalidade e podem garantir vagas para o torneio nacional que acontece em São Paulo no próximo mês de outubro. Para esta competição se classificam apenas quatro ginastas de cada região.

Muitas das atletas do CTETA que seguirão viagem vão participar de uma competição deste nível pela primeira vez, mas, segundo a técnica Thalyta Almeida, que acompanha o grupo, a expectativa de medalhas para Sergipe é boa. “Nossas meninas estão bem preparadas e apesar da maioria delas participar de um evento desse porte pela primeira vez, temos possibilidades de irmos para a disputa de igual para igual com as demais ginastas da competição, quem sabe até conseguirmos o primeiro lugar geral”, assegura.

ASCOM – CTETA – 4P Comunicação Integrada

Foto: Evenilson Santana