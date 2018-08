GOVERNO APRESENTA PROGNÓSTICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DE SE

27/08/18 - 10:04:19

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), dentro do Programa Águas de Sergipe, realizará, na próxima terça-feira, 28, às 8h30, no auditório da Codise, Consulta Pública para Validação do Prognóstico de Enquadramento da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe.

O enquadramento é o principal instrumento técnico para permitir a emissão de outorga de uso de água. Além disso, possibilita a utilização mais racional e planejada dos recursos hídricos. Sociedade civil, agentes públicos e empresas privadas participam juntos do processo de estudo.

Esta será a segunda consulta pública, de um total de três a serem realizadas. Na oportunidade, o objetivo central será validar o produto do prognóstico apresentado, expondo as expectativas do poder público e da comunidade. É o momento de apresentar a prospecção ideal do “rio que queremos ter”. Em uma fase posterior, será apresentado o planejamento para a implementação das melhorias necessárias.