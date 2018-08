JACKSON PARTICIPA DE ENCONTROS EM MUNICÍPIOS DO INTERIOR

27/08/18 - 06:15:49

Neste domingo (26), a comunidade de Graccho Cardoso recebeu com festa o futuro senador por Sergipe. Jackson Barreto participou de um café da manhã com lideranças locais e moradores do município.

“Aqui em Graccho Cardoso, sempre sou bem recebido pela comunidade e amigos de longa data. Venho para reafirmar meu compromisso com este povo, e dizer que, como senador, farei ainda mais por esta cidade”, declarou JB.

Entre as ações de destaque na gestão do ex-governador, o município de Graccho Cardoso recebeu pavimentação asfáltica em diversas vias. E esse olhar pelo povo, faz com que o aposentado João Francisco de Aragão seja fiel no seu voto. “Jackson foi meu primeiro voto! Todas as vezes em que ele foi político, foi bom. Como deputado Federal e governador ele nunca foi ruim. Por que seria agora? Ele não é ficha suja. Vou votar nele novamente. Isso já é certo! É Jackson!”, afirmou com convicção.

Outro filho da terra, o professor Cleto, como é conhecido, vibrou com a chegada do candidato ao Senado e reconheceu a sua trajetória. “A história política de Jackson representa a história de Sergipe. No período da Ditadura Militar, ele foi um dos grandes responsáveis que lutou com muita garra para que o povo brasileiro e os sergipanos tivessem voz. Não é fácil para o filho de uma professora e de um bodegueiro, enveredar na vida pública enfrentando esses desafios, e ele mostrou a Sergipe que o único patrimônio que tem são os seus mandatos com o voto do povo”.

Além de pavimentação, Jackson também levou ônibus escolar para Graccho Cardoso. A servidora aposentada, Maria do Carmo, acredita que, suas ações em prol de Sergipe seguirão em ascendência quando Jackson assumir o Senado. “O que eu puder fazer para ele ganhar, vou fazer porque reconheço que ele trabalhou e contribuiu muito por Sergipe e deverá contribuir muito mais no Senado. Confio que ele lá vai lutar e trazer coisas novas pra Sergipe”, declarou.

Após essa visita, Jackson seguiu para Santa Rosa de Lima, onde participou, ao lado do prefeito Júnior Macarrão, de missa em homenagem à padroeira da cidade em que nasceu. Ele também percorreu algumas ruas, recebendo apoio de moradores e ouvindo demandas da população.

O prefeito de Santa Rosa de Lima, Júnior Macarrão, destacou as ações do governo do Estado no município e reiterou o apoio à candidatura de Jackson.

“Santa Rosa de Lima só tem a agradecer a esse filho ilustre pelo compromisso e carinho, por tantas obras realizadas aqui e em Sergipe”.

Moradora de Santa Rosa, Iaraci explicou o porquê de JB não poder se afastar da política.

“Jackson não pode sair da política porque ele sempre está ao lado das pessoas humildes, ouvindo, trabalhando. Outros não fazem isso. Ele precisa continuar. Ele disse que ia parar, mas ele não pode. A gente pediu e tenho certeza que ele fará valer esse pedido”, afirmou.

“Eu só voto para Jackson. Podem chegar mil candidatos aqui, não adianta! Certeza que será um bom senador”, declarou Antônio Andrade de Lima.

