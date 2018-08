Laércio Oliveira participa de evento no município de Campo do Brito

27/08/18 - 13:34:39

A cidade de Campo do Brito recebeu na tarde do último sábado a visita do deputado federal Laércio Oliveira (PP), que foi convidado por várias personalidades da política local, liderados pelo prefeito da cidade Marcell Souza. Em um evento realizado pelos seus apoiadores, Laércio foi calorosamente recepcionado e agradeceu a afetividade da população e das lideranças políticas locais, lembrando que seu trabalho em favor da cidade tem sido feito desde o início de sua atividade parlamentar.

“Desde o início do meu mandato, em 2011, que tenho procurado ajudar a cidade de Campo do Brito. Marcell hoje é o prefeito da cidade e mesmo em administrações anteriores, eu fiz o possível para ajudar Campo do Brito com recursos conquistados pelas minhas emendas parlamentares. O povo de Campo do Brito foi muito generoso na construção de meus votos e eu tenho que agradecer sempre, trabalhando pela cidade. Tenho meus amigos que sempre estiveram comigo, Bel de Pio, Cacareco, Bode, toda a família de seu Maim, e meu amigo Marcell, a quem tenho ajudado a construir uma nova história na cidade. Fazemos a boa política, a política do bem. E para isso, conquistei mais de um milhão e meio de reais em emendas para a cidade”, disse Laércio.

Vários apoiadores de Laércio também participaram da reunião e conversaram com o deputado federal, parabenizando-lhe por ações importantes no município, como a construção de uma quadra esportiva, pavimentação de ruas, compra de equipamentos e reforma dos postos de saúde, compra de jogos de uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino e a doação de uma caminhonete para a secretaria de saúde do município.

O prefeito de Campo do Brito, Marcell Souza, agradeceu todo o empenho de Laércio em trabalhar para fazer de Campo do Brito uma cidade melhor. Ele lembrou que o trabalho de Laércio como deputado federal é fundamental para o desenvolvimento dos municípios e o crescimento das cidades de forma humana e digna, destacou lembrando que Laércio atua com ética e responsabilidade em seu mandato.

“Laércio destinou mais de um milhão e quinhentos mil reais para Campo do Brito em seu mandato. Com recursos dele, conseguimos equipar nossos postos de saúde montando gabinetes odontológicos, compramos cadeiras de rodas, melhoramos a estrutura de equipamentos dos postos de saúde, conseguimos trazer mais qualidade para os serviços prestados pela saúde municipal. Ele mandou 550 mil reais para pavimentação das ruas do conjunto Lourival Mendes, que vão melhorar muito a infraestrutura da comunidade, além de 250 mil para a quadra de esportes e 100 mil para os uniformes das escolas do município. Laércio tem um trabalho destacado em favor de Campo do Brito e tem um grande carinho pela cidade. Quero agradecer a Laércio por tudo que você fez e continuará fazendo por Campo do Brito”, destacou o prefeito Marcell Souza.

Por Elenildes Mesquita