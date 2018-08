Petrobras anuncia cessão de direitos de parte de 2 campos de petróleo

No caso do Campo de Tartaruga Verde, a empresa informou que a venda de parte da participação da companhia não envolve a transferência da operação do campo. Mais cedo, a estatal havia anunciado a fase vinculante da venda da totalidade do Campo de Baúna, localizado em águas rasas da Bacia de Santos.

A fase vinculante é a etapa do projeto em que os interessados habilitados na fase anterior receberão cartas-convite com as instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento (venda de ativos), incluindo as orientações para a realização de due diligence e para envio das propostas.

No comunicado ao mercado, a Petrobras destacou que a divulgação está em consonância com a Sistemática para Desinvestimentos da empresa e alinhada às disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto em decreto que trata do tema.

