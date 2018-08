PM FLAGRA MÃE E FILHO TRANSITANDO COM MOTO ROUBADA NA BARRA

27/08/18 - 07:12:47

Uma ação do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) realizada na Barra dos Coqueiros, na noite desse sábado, 25, flagrou mãe e filho que transitavam com uma motocicleta roubada.

O fato aconteceu por volta das 22h40, quando Josineide Gonzaga dos Santos, de 43 anos, e o filho, um adolescente, de 16, transitavam com uma motocicleta sem placa pelas ruas do Povoado Jatobá. Na ocasião, mãe e filho foram parados pelos policiais e não apresentaram o documento do veículo e a habilitação exigidos. Diante disso, foi realizada uma consulta ao número do chassi, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), que constatou a restrição de roubo e furto da motocicleta.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista Sul para prestarem esclarecimentos.

Fonte e foto assessoria