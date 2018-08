Prefeito de São Cristóvão recebe alunos da FGV-EAESP para pesquisa no município

27/08/18 - 14:41:15

O prefeito Marcos Santana recebeu na manhã desta segunda-feira (27), no auditório do Paço Municipal, Centro Histórico, alunos (as) de graduação em Administração Pública da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), diretamente de São Paulo, para um trabalho de imersão no município. A proposta é que até sexta-feira (31) eles elaborem um relatório apontando diretrizes, em todos os aspectos de São Cristóvão, com foco na resolução dos problemas encontrados. O secretariado municipal também participou do encontro.

A relação São Cristóvão/FGV-EAESP começou em fevereiro deste ano, quando a instituição de ensino pontuou a possibilidade de um trabalho em conjunto. Desde então, professores e discentes realizaram um mergulho na atual gestão administrativa da cidade, levando em consideração os desafios enfrentados no âmbito da educação, saúde, cultura, desenvolvimento local, planejamento, finanças, assistência social, além de outras áreas consideradas relevantes, incluindo questões relacionadas ao orçamento da cidade.

O objetivo neste primeiro encontro foi fazer uma ponte entre secretários e alunos, possibilitando uma apresentação sobre a história do município. O prefeito Marcos Santana enalteceu a parceria e enfatizou a importância destes alunos paulistas aportarem em São Cristóvão para entenderem melhor a cidade, além de realizarem um trabalho de pesquisa e levantamento situacional da cidade.

“Essa visita tem um lado muito importante para o município porque despertamos o olhar da Fundação Getúlio Vargas para com a nossa cidade, que enviou seus alunos para esta pesquisa, o que acabará sendo uma ajuda para a gestão, pois estas pessoas, que estarão trabalhando aqui com nossos secretários, deixarão uma contribuição para o desenvolvimento local, em nossa estrutura administrativa, capacitando ainda mais nossos servidores. Nossa expectativa é que eles possam contribuir para nosso trabalho, trazendo este olhar de fora para conosco. São Cristóvão está de portas abertas para parcerias deste tipo, que venham acrescentar ao trabalho que estamos desenvolvendo”, frisou o prefeito.

Dividindo o trabalho em quatro momentos: Engajamento, Pactuação, Pesquisa e Celebração, os estudantes analisarão preliminarmente a situação da gestão municipal, com foco nas secretarias indicadas para o trabalho, num trabalho intitulado de “Imersão Local”. Como resultado final, eles apresentarão a Proposta de Plano de Ação Setorial (PPAS) no final da semana, sexta-feira (31).

“É a nossa primeira vez na cidade e já estamos fazendo a pesquisa, que começou via pesquisas e contatos telefônicos anteriormente, via coordenação da FGV-EAESP. Essa análise faz parte de uma disciplina de nossa graduação, o que nos possibilitou já realizá-la em outros municípios, sempre com resultados muito bons. Primeiros, porque os alunos terão o contato com os desafios da gestão pública e também porque o município analisado recebe ideias inovadoras e instrumentos de gestão. Tudo que estaremos estudando aqui em São Cristóvão será aplicado na própria cidade. Ficaremos até sexta, onde apontaremos um diagnóstico de nossa pesquisa com soluções”, informou Raquel Sobral, professora que está acompanhando os alunos nesta visita/pesquisa.

Segundo explicou o estudante de Administração Pública, Daniel Lotufo, a construção desse raio x situacional começou em com uma setorização, por grupo de alunos. “Pesquisamos muito do que o prefeito tem feito aqui na cidade, a agenda de trabalho, além das demais secretárias municipais, projetos de lei, Plano Plurianual, etc. Pesquisando a cidade intensamente por duas semanas antes de chegarmos aqui. Estaremos conversando com a gestão, mas fomos orientados a conversamos com a população para termos uma ideia sobre o que a população entende sobre a gestão pública da cidade”, pontuou.

A terceira fase da disciplina ocorrerá nos meses de setembro, quando os alunos deverão rever o PPAS à luz dos comentários feitos pela equipe da Prefeitura de São Cristóvão e também pelos professores do curso. Possivelmente em setembro, o resultado da visita dos alunos será apresentado à Banca Examinadora Final, na sede da FGV-EAESP em São Paulo. Posteriormente a apresentação do relatório final e das correções e ajuste finais, o grupo enviará a versão corrigida para a Prefeitura de São Cristóvão.

Este trabalho acontece paralelamente nos municípios de: São José da Lapa (Minas Gerais), Paiçandu (Paraná), Viana (Espírito Santo) e Itu (São Paulo).

Da assessoria

Foto: Márcio Garcez.