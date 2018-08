Prefeitura realiza vistoria na Emei Ana Luiza Mesquita Rocha

27/08/18 - 05:33:57

Na manhã desta sexta-feira, 24, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju, realizou uma vistoria geral na estrutura da Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Ana Luiza Mesquita Rocha. Na última quarta-feira, 22, parte do gesso do teto de uma sala se desprendeu e o local ficou interditado.

“Avaliamos toda a parte estrutural do complexo, como colunas, vigas, pilares, coberturas, fiação elétrica e rede de tubulação hidráulica dos banheiros. A vistoria consistiu em uma análise geral não só da escola, mas de outras unidades, para verificar todos os riscos e patologias que as edificações possam apresentar. Vamos dar prioridade a esses pontos críticos no relatório técnico da Defesa Civil para que sejam contemplados na reforma em que a Prefeitura está empenhada em realizar e todos os riscos sejam eliminados”, disse o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado.

Além da escola, a equipe da Defesa Civil também inspecionou outros prédios do Centro Social Urbano (CSU), onde também funcionam, além da Emei, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Professor Gonçalo Rollemberg Leite e a Unidade Básica de Saúde (UBS) João Cardoso Nascimento Júnior.

A diretora da escola, Érica Rejane dos Santos, acompanhou a equipe e agradeceu à Prefeitura por todo o cuidado. “Essa visita foi muito produtiva porque a equipe teve a preocupação de inspecionar não só a sala, mas todo o complexo. Unindo esforços oferecemos um serviço de melhor qualidade às nossas crianças. Agradeço à Prefeitura por todo o trabalho realizado”, disse, satisfeita.