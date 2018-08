Rede EaD-SENASP oferece 72 cursos gratuitos aos profissionais de Segurança Pública

27/08/18 - 09:55:06

A novidade deste ciclo é o curso de identificação de armas de fogo e munições

Vem aí o 44º Ciclo de cursos gratuitos da rede EaD-SENASP. As inscrições estão divididas em duas etapas. A primeira vai desta segunda, 27 de agosto, a 5 de setembro e é voltada para Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Polícia Técnica (Cogerp). A segunda, que é para Agente Prisional e Polícia Rodoviária Federal, terá um prazo menor, de 6 a 10 de setembro.

Este ano serão oferecidos 72 cursos gratuitos aos profissionais de Segurança Pública. O tutor master da Rede EaD/SENASP/MJ em Sergipe, agente de polícia Adilton Menezes da Paz, informa que para se inscrever basta acessar o site https://ead.senasp.gov.br efetuar o cadastro e solicitar a matrícula para o curso desejado.

O período de aulas para os cursos de 40h vão de 5 de outubro a 9 de novembro. E para aqueles com carga de 60h o início é o mesmo, mas o encerramento é só no dia 23 de novembro. Cada aluno pode se inscrever em até dois cursos por ciclo.

Fique atento

O tutor master informa ainda que os alunos, novos ou já cadastrados, devem atualizar todos os dados pessoais na rede EaD-SENASP, sob pena de ser excluído do sistema e perder todas as informações/certificados existentes no ambiente virutal pessoal. Mais informações sobre os cursos no Telecentro Aracaju, através do e-mail telecentro.aracaju@ssp.se.gov.br ou dos telefones 79 3259-0505 / 3249-6113.

Fonte SSP