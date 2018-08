SMTT informa mudança de circulação na avenida Augusto Franco a partir de setembro

27/08/18 - 15:07:02

SMTT informa mudança de circulação na avenida Augusto Franco a partir de setembro

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) informa que a partir do dia 12 de setembro, haverá mudança de circulação no cruzamento das avenidas Augusto Franco e Nestor Sampaio, no bairro Ponto Novo.

A conversão à esquerda será proibida e os semáforos do cruzamento serão reprogramados para reduzir o tempo de espera. A expectativa da SMTT com essas medidas é elevar a segurança e dar maior agilidade ao tráfego de veículos na região.

Opções

O condutor que costuma acessar a avenida Nestor Sampaio convergindo à esquerda pela Augusto Franco, a partir do dia 12, deverá convergir após o cruzamento à direita na rua Francisco de Assis Delmondes (ao lado da sede da Empresa Municipal de Obras e Urbanização) e seguir pela rua João Soares Nascimento (atrás do GBarbosa) até chegar à avenida Nestor Sampaio. Os demais acessos permanecem os mesmos.

Além da redução do tempo semafórico, toda a sinalização vertical e horizontal da região será adequada para a mudança. Durante o período de adaptação, a SMTT colocará agentes de trânsito no local para organizar a circulação e orientar os condutores.

Fonte e foto assessoria