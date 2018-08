SSP emite nota sobre suposto estupro e vítima já contratou uma advogada

27/08/18 - 17:48:02

A Secretaria de Segurança Pública divulgou uma nota informando que a vitima do caso do suposto estupro que teria sido praticado pelo radialista George Magalhães também prestou depoimento na sede do DAGV e pediu para o caso não ser divulgado.

A vítima trabalha no edifício Infinit, onde reside o radialista. Ela mora em uma rua da Atalaia – pediu para evitar divulgação do nome da rua – e confirmou o que dissera à Polícia. Nesta segunda-feira ela atendeu ao telefonema de um repórter e disse que não poderia falar porque estava no escritório de sua advogada, que passará a responder pelo processo que deve entrar em andamento pela Delegacia da Mulher.

A vítima está sendo contactada por emissora de televisão de São Paulo, para relatar fato, inclusive com passagem por conta da TV [Seria a Record]. A ida dela ao programa depende também de uma determinação da advogada. O Faxaju Online tentou falar, via telefone, com o radialista George Magalhães, mas o seu celular estava desligado. Nesta segunda-feira pela manhã, George Magalhães fez o seu programa na FM Fã, e no início disse que estava sofrendo perseguição, sem anunciar por quem.

Veja o que diz a nota na íntegra:

A Delegacia Plantonista Sul registrou um boletim de ocorrência no último dia 22 por uma funcionária do condomínio onde mora o radialista George Magalhães. O caso foi encaminhado para o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e um inquérito policial foi instaurado pela delegada Renata Aboim.

A noticiante da ocorrência realizou exames no Instituto Médico Legal (IML) no dia 23, cujos resultados serão encaminhados para a autoridade policial que conduz as investigações.

A vítima também prestou depoimento na sede do DAGV na tarde da sexta-feira (24) e repassou informações sobre o caso diretamente para a delegada Renata Aboim. A pedido da própria vítima, a polícia não dará publicidade sobre o teor do boletim de ocorrência e do depoimento.

A Polícia Civil sempre tratou casos como esses com os cuidados necessários, sobretudo quando se baseia em um boletim de ocorrência. Em casos de prisões em flagrante ou por mandado judicial ou com a finalização de inquéritos, a Polícia Civil faz a divulgação, mas sempre respeitando a vontade das vítimas.