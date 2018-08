Valadares Filho diz que ataques de JB e Belivaldo é choro de perdedor

27/08/18 - 07:23:43

“O assustado choro de quem sabe que a derrota está por um fio”. Foi assim que Valadares Filho, candidato ao governo de Sergipe pela coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, classificou a entrevista do atual governador Belivaldo Chagas à Rádio Xingó, cujos pontos altos, na opinião do candidato, “foram os ataques contra a minha pessoa e à coligação a que pertenço, e as acusações de golpe, lançadas de maneira irresponsável e sem sentido”.

Para Valadares Filho, o candidato Belivaldo Chagas não quer o debate. “Prova disso está no fato dele ter se ausentado do primeiro. Ele não quer se manifestar sobre os problemas de Sergipe, bem como sobre as propostas para o seu desenvolvimento. Prefere ficar nessa linha de golpe, e de acusações sem provas, para tirar da população o foco mais importante. “As discussões sobre o nosso estado e suas necessidades”.

“Se formos nos referir a golpe, o PSD, partido do governador, é seu maior operador. O PMDB de Jackson Barreto também foi dos grandes golpistas. Estão todos juntos, hoje, tentando confundir a cabeça do povo”, afirmou o candidato, para quem o governador Belivaldo não tem o que discutir. Não tem o que mostrar para propor algo novo.

Enquanto Valadares Filho quer discutir Sergipe, seu oponente quer discutir problemas que estão fora de Sergipe, deixando todas as carências da população de fora de suas preocupações.

Consciente do crescimento de sua candidatura, principalmente após as visitas de sua carreata a inúmeros municípios, e da receptividade e apoio que vem recebendo da população, Valadares Filho, declarou achar inadmissível que, a essa altura, existam aqueles que prefiram os ataques, às propostas, que optem por semear fake news, em lugar de apresentar projetos, para as diversas áreas.

“Sergipe precisa de menos fofoca e mais atitudes propositivas. Precisa que aqueles que preferem manobrar a opinião do povo a partir de notas caluniosas, venham participar dos debates a fim de discutir soluções para os problemas que afligem a nossa população”, finalizou o candidato.

Matéria produzida pela Coligação