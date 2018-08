Visitação a lotes do 50º Leilão Veículos do Detran/SE inicia nesta segunda, 27

27/08/18 - 10:34:36

Inicia nesta segunda-feira, dia 27, e segue até quinta-feira, 30, a visitação aos lotes do 50º Leilão de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE). Nesta edição, que será realizada nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, serão ofertados 480 bens para arrematação. O evento será iniciado às 8h30, nas dependências do pátio da empresa Barradas e Queiroz, localizado na BR 101 KM 94, em Nossa Senhora do Socorro.

Estarão disponíveis no 50º Leilão 410 motocicletas e 70 carros, sendo 254 recuperáveis e 226 sucatas. Os interessados em conhecer os lotes podem visitar os veículos no pátio da empresa Barradas e Queiroz das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas, conforme indicações do edital, disponível no site www.detran.se.gov.br. Fotos e descrições dos veículos também poderão ser acessadas no site www.barradasequeiroz.com.br.

Para as duas modalidades do leilão – presencial e eletrônica –, é necessário que a pessoa realize o cadastro no site da organizadora do evento. Depois de concluído o cadastramento, será enviado um e-mail de confirmação, acompanhado de uma senha de acesso ao sistema on-line da empresa.

A liberação definitiva do cadastro para participação nos leilões somente será efetivada após o envio dos seguintes documentos: para pessoa física – RG, CPF ou CNH e comprovante de residência atual; para pessoa jurídica – CNPJ, contrato social (até última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva e comprovante de residência. O interessado pode ainda se inscrever no dia e local da realização do evento, devendo levar a documentação necessária.

Fonte e foto Ascom – Detran/SE