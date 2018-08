AACISE expõe ao TJ/SE problemas decorrentes da implantação da Secretaria Única

28/08/18 - 06:17:54

A AACISE- Associação dos Advogados Civilistas do Estado de Sergipe-, no último dia 21, esteve reunida com a Presidência do TJ/SE expondo os diversos problemas e dificuldades enfrentados pela advocacia em decorrência da implantação da Secretaria Única.

Em seguida, na sexta-feira, 24, foi protocolado requerimento junto à OAB, solicitando urgentes providências nesse sentido, pleiteando, inclusive, espaço de voz na sessão do Conselho, na data de hoje.

Agora a pouco, a AACISE, através de seu presidente Marcos Felipe e a segunda secretária Thaísa Ribeiro, esteve com o presidente, em exercício, Inácio Krauss, que acatou o pleito, designando Audiência Pública para o próximo 03/09, às 17h, na sede da OAB/SE.

Assim, em nome da AACISE, ressaltamos a necessidade do comparecimento de toda a advocacia sergipana na mencionada audiência.

Por Mirella Mattos