Ações de UPP contra o tráfico preocupam moradores da zona sul do Rio

Tiroteios diários e som alto de bailes funk são o que mais incomoda

Pouco mais de um mês após a capitã Priscila da Silva Barreto ter assumido o comando da UPP, a unidade vem realizado operações diárias de varredura em toda a comunidade para acabar com os pontos de venda de drogas, principalmente na parte baixa da comunidade, onde traficantes atuavam livremente.

As ações, que começam logo cedo, incluem vistorias em todas as ruas e vielas do Santa Marta à procura de pontos de venda de drogas. As medidas “são para recuperação do território” e têm o objetivo de desestabilizar a ação do tráfico, disse a presidente da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo (Amab), Regina Chiaradia, que já se encontrou com a nova comandante da UPP.

Segundo Regina, os tiroteios diários preocupam os moradores de Botafogo, assim como os bailes funk, cujo som alto não deixa ninguém dormir. “Eles começam às 10 da noite de sexta-feira e só terminam por volta das 5h da madrugada do dia seguinte. Antes os bailes eram realizados dentro da quadra da escola de samba, que tem acústica, mas agora são feitos no meio da rua e provocam um som ensurdecedor, além de facilitar a fuga de criminosos com a chegada da polícia”, disse ela.

As reclamações não param de chegar à Amab, porque os tiroteios se intensificaram, acrescentou Regina. “Hoje [27] foram muitos tiros por volta das 5h da madrugada. E [o tiroteio] durou mais de uma hora.”

Na Rua São Clemente, fica a sede social da prefeitura do Rio, que dá fundos para a comunidade.

Operação

A Polícia Militar (PM) fez uma operação hoje no Santa Marta, como nos dois dias anteriores.

Em nota, a PM informou que participaram da operação tropas da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e da UPP Santa Marta. Durante a ação, na localidade conhecida como BR, criminosos atiraram contra contra os policiais, e houve confronto. “Após cessarem os disparos, um criminoso foi preso com 420 papelotes de cocaína, 19 trouxinhas de maconha, 12 munições, um rádio transmissor, uma balança de precisão e um celular.” De acordo com a PM, a ação terminou no início da tarde, e o caso foi encaminhado para a 10ª Delegacia de Polícia, em Botafogo.

Primeira UPP

Inaugurada em 19 de dezembro de 2008, em Botafogo, a UPP Santa Marta foi a primeira experiência do programa de aproximação entre polícia e comunidade idealizado pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. A comunidade tem área total de mais de 53 mil metros quadrados e população estimada em mais de 4 mil habitantes, de acordo com o Instituto Pereira Passos, órgão da prefeitura, com base no Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo líderes locais, a chegada do policiamento de proximidade, tido como modelo da implantação da UPP, permitiu a legalização de serviços como fornecimento de água e luz para os moradores da comunidade, que, nos anos 80, sofreram com os desmandos do tráfico de drogas. Com a ocupação, o morro passou a receber muitos turistas, que visitavam pontos como a Laje do Michael Jackson, uma referência ao imóvel onde o cantor americano gravou um clipe nos anos 90. Uma estátua do pop star, morto em 2009, foi instalada na comunidade.

Foto Fernando Frazão/Agencia Brasil