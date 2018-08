Aldo Mencatto já está em Sergipe preparando desfile em prol do GACC

28/08/18 - 07:23:18

O estilista Aldo Mencattochegou em Sergipe diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos, e já está preparando os últimos detalhes do desfile beneficente que vai realizar em prol do GACC no dia 5 de setembro em Aracaju. No desfile, o estilista vai apresentar sua nova coleção e comemorar as conquistas. O nome do desfile é ‘New Beginning’ que significa ‘Novo Começo’, e será realizado a partir das 19h do dia 5 de setembro no Kendera Eventos. Aldo é fundador da ChrissMencattoChildren’sFundation. O evento vai contar ainda com apresentações de Zeq Oliver e da banda Opala 4.

“Sempre tive esse sonho de retribuir os dons e as vitórias que Deus me deu e agora escolhi Aracaju para apresentar meu novo trabalho e estender a minha issão de ajudar ao próximo. Conheci o trabalho do GACC e fiquei encantado com o trabalho que a instituição realiza em Sergipe. Quando chegar ai quero conhecer de perto e incentivar que as pessoas abracem a causa ainda mais”, elogia o estilista.

Aldo adiantou que no desfile em Aracaju vai apresentar a sua nova coleção com 40 peças exclusivas “O desfile vai ser bem bacana para os sergipanos conhecerem de perto as novidades do mundo da moda. Vou interagir com o público e sortear brindes como vestidos da nova coleção, jóia e um chapéu exclusivo”, promete.

Desfile

O estilista realiza desfiles com frequência nos Estados Unidos e disse que a empresa Saleb Produções e Eventos fez o convite para ele apresentar a sua nova coleção no Brasil e logo indicou Aracaju.

“O convite veio após eu realizar um grande evento beneficente que fiz aqui em Las Vegas. Recebi um telefonema com o convite e aceitei de imediato com a proposta de colaborar com o trabalho de uma instituição que realiza um trabalho tão sério em prol das crianças que lutam contra o câncer. Então uniu o útil ao agradável. O nome do desfile ‘New Beginning’ tem tudo a ver com o GACC, as crianças merecem um novo recomeço e esperam por uma nova chance”, vibra.

Mencatto disse que para este desfile vai apresentar a sua nova coleção criada especialmente para este evento. “Vou levar para o público de Aracaju uma coleção com muitas cores e uma mistura de vida e amor, mistura trend high fashionstreetwear e o glamorous de Las Vegas. A proposta é fazer com que este evento se torce parte do calendário de moda da cidade de todo e stado de Sergipe. Quero levar sempre e ajudar outras instituições também”.

O estilista vai trazer modelos dos Estados Unidos mas não abre mão de valorizar os sergipanos. “O evento será feito anualmente em Aracaju e proporcionará uma grande oportunidade a Sergipe. Será um grande incentivo à muitas empresas e claro que eu não poderia deixar de prestigiar o que Sergipe tem de belo. Vão desfilar todas as misses do estado e modelos locais.

“O evento surgiu com através do convite do estilista Aldo Mencatto, quando falou sobre a sua vontade de expandir o seu trabalho de amor e esperança, o qual já é feito em Las Vegas pela ChrissMencatto. Então logo pensamos no GACC, por conhecer o trabalho sério e feito com amor e dedicação. Sabemos o tamanho do desafio de trazer um desfile de moda para Aracaju, principalmente pelo seu porte e a sua proposta , mas graças a dedicação de todos os nosso parceiros e amor ao próximo iremos realizar esse lindo evento. Afinal o importante é ajudar e contribuir. É trazer amor e esperança”, orgulha-se a coordenadora do evento, Vivi Mércia

Fonte e foto assessoria