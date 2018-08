ANDRÉ DIZ QUE “A CULPA DO DESEMPREGO É DO DESGOVERNO JB E BC”

28/08/18 - 09:52:07

O deputado federal e pré-candidato ao senado, André Moura (PSC) voltou a fazer duras críticas ao ex-governador e também candidato ao senado, Jackson Barreto (MDB) e ao governador e candidato à reeleição Belivaldo Chagas (PSD), e de forma irônica, comparou o governo de JB e BC às corridas de Rubinho Barrichelo.

A comparação do deputado foi em relação às obras do Proinvest que estão sendo realizadas em Sergipe e que segundo André Moura “esse governo demorou cinco anos para fazer a pavimentação de 14 quilômetros de rodovia, ou seja, três quilômetros por ano”, disse André e ironizou: “eficiente esse governo”.

O deputado atribuiu ainda a responsabilidade do índice de desemprego no estado o a falta de segurança. “A falta de emprego no país não de responsabilidade da reforma trabalhista. Na verdade, é culpa desse desgoverno (JB e BC) que provocou os piores índices dos últimos governo. Vivemos no estado que por três anos seguidos é dos mais violentos do país”, disse.

Durante a entrevista, o parlamentar que é líder do governo federal no Congresso, informou que a verba para a realização do São João em Sergipe, já estavam sendo liberadas e que o dinheiro já está a disposição dos municípios e os que ainda não receberam, foi por falta de documentos dessas cidades.

André explicou que “dinheiro para pagamento das prefeituras em relação aos festejos juninos já foram pagos. Apenas em Areia Branca, Estância e em Aracaju, devido à documentação das cidades ainda não foram pagos. Aonde tiver uma obra da prefeitura de Aracaju tem o dedo do mandato de André”, explicou.

Candidato ao senado, André acabou criticando os parlamentares federais e senadores de Sergipe, afirmando que o senado é local para trabalhar e não ficar com “os pés para cima à espera da aposentadoria”. “O Senado não é o local para a realização da aposentadoria de ninguém. Tão pouco lugar para chegar em Brasília para sentar e descansar”, ironizou André Moura.

Uma declaração de André Moura acabou chamando a atenção, já que segundo ele, “o mandato de um deputado vale mais que de um governador. É só comparar os recursos que consegui para o nosso estado. “Enquanto governo passa cinco anos para realizar obras inacabadas com R$ 350 milhões, enviei hum bilhão e meio de reais em recursos para o nosso estado”, informou André, afirmando que sobre obras que estão sendo realizadas, “são obras eleitoreiras”.

Ao falar sobre as eleições deste ano, André voltou a afirmar que não há nenhum acordo com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB). “Nunca tive nenhuma aliança política com o prefeito Edvaldo Nogueira. Apenas relação administrativa que possibilitam investimentos em infraestrutura em quase R$ 350 milhões de reais em recursos para Aracaju. Não estou fazendo por Edvaldo. E, sim pelo povo de Aracaju”, afirmou.