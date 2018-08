ANDRÉ MOURA RECEBE APOIO DE ALBANO E MARCOS FRANCO

Na sexta-feira (24), candidato a senador, André Moura (PSC), atendeu ao convite dos empresários Albano Franco (ex-governador de Sergipe), Marcos Franco (ex-deputado federal) e Osvaldo Franco, para conhecer a Sergipe Industrial (Sisa) e a Usina São José do Pinheiro, localizadas em Laranjeiras e Riachuelo, respectivamente, e consideradas de grande importância para a economia do Estado de Sergipe.

Após as visitas, André Moura recebeu o apoio dos empresários na caminhada para o Senado Federal. “Apoiamos André para ser o nosso senador por conta de seu trabalho enquanto deputado federal. Precisamos ter alguém com esse perfil aguerrido no Senado”, disse Albano Franco.

28/08/18 - 16:45:26