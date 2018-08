CORREGEDORIA DO MPF REALIZA ATENDIMENTO NA PRÓXIMA SEXTA, 31

28/08/18 - 14:01:19

Na oportunidade, o cidadão pode fazer reclamações, trazer sugestões, elogios e críticas ao trabalho desenvolvido pelos integrantes do MPF em Sergipe

No próximo dia 31, sexta-feira, entre 9h e 11h, a Comissão de Correição estará na sede da Procuradoria da República em Sergipe (PR/SE) disponível para ouvir a população. O objetivo é ter um canal de diálogo aberto para receber reclamações, denúncias e representações por parte de cidadãos e instituições tanto com relação à atuação dos procuradores da República quanto aos serviços prestados pelas unidades do MPF em Sergipe.

Como participar – Qualquer cidadão ou instituição pode participar: para isso, as pessoas físicas deverão apresentar RG, CPF e comprovante de residência, e, no caso de representante de pessoa jurídica, cópia do ato constitutivo e de documento que comprove sua legitimidade. As petições, as representações ou as reclamações disciplinares formuladas por escrito deverão ser dirigidas ao Corregedor‐Geral do MPF, contendo a identificação, a qualificação e o endereço dos interessados.

As contribuições deverão ser encaminhadas diretamente à Comissão de Correição que será presidida pelo corregedor-geral do Ministério Público Federal Oswaldo José Barbosa Silva e formada pelos procuradores regionais da República Uairandyr Tenório de Oliveira e Antônio Edílio Magalhães Teixeira.

Correição Ordinária – O objetivo das correições é verificar a regularidade dos serviços, a eficiência e a pontualidade dos membros do MPF no exercício de suas funções e o cumprimento de suas obrigações legais. A equipe também deve levantar as dificuldades e necessidades das unidades, com objetivo de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos órgãos superiores do Ministério Público Federal.

Correições no MPF/SE – Atendimento ao Público

Data: 31 de agosto

Hora: Das 9h às 11h

Local: Sede da Procuradoria da República em Sergipe (PR/SE)

Endereço: Rua José Carvalho Pinto, 280, Ed. Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju-SE

Assessoria de Comunicação

Ministério Público Federal em Sergipe