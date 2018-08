Detran/SE trabalha para implantar CRLV Digital até dezembro

28/08/18 - 11:39:28

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) já iniciou os procedimentos técnicos necessários para a implantação da versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVe) no estado. Na última segunda-feira, 27, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) lançou o CRLVe e, segundo a Resolução Nº 720/2017 do Contran, até 31 de dezembro deste ano todos os Detrans deverão adotar a tecnologia.

Assim como a habilitação, o CRLV continuará também existindo na versão impressa e o documento digital será disponibilizado no mesmo aplicativo da CNHe, na Carteira Digital de Trânsito, disponível na App Store e Google Play. Para obter o documento na versão digital, o veículo precisa estar com o licenciamento em dia e é necessário que o usuário informe o número do Renavam e o código de segurança impresso no Certificado de Registro de Veículo (CRV).

A diretora-presidente do Detran/SE, Luciana Déda, explica que a autarquia está em comunicação com o Denatran para que sejam realizados todos os testes necessários para garantir a mesma segurança e confiabilidade da CNHe. “Fomos um dos primeiros Detrans a implantar a CNH Digital e não seria diferente em relação ao CRLV. Já estamos trabalhando para que a nova ferramenta esteja disponível aos nossos usuários o mais breve possível, oferecendo mais comodidade ao cidadão”, destacou.

Da assessoria