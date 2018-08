Expandir e intensificar a sensação orgástica é o que propõe a massagem tântrica

28/08/18 - 10:21:06

Até o próximo dia 31, a terapeuta tântrica e renascedora Prem Ragini realiza atendimentos individuais, em Aracaju, para homens, mulheres e casais que buscam conhecer melhor o próprio corpo, refinando a sensibilidade no intuito de expandir e intensificar a sensação orgástica. No processo acontecerão demonstrações das massagens Yoni (feminina) e Lingan (masculina) para que os participantes a conheçam e percebam as reações do corpo, além de poder aprender como fazer a massagem tântrica no parceiro, em um espaço amoroso de confiança, delicadeza e cuidado.

No dia 1º de setembro, Ragini ministrará um workshop de massagem tântrica com explanações sobre benefícios, aplicação e demonstração. “O workshop é uma maneira que encontrei de mais pessoas poderem conhecer a terapia tântrica e, principalmente, desmistificar a massagem, essa maravilhosa técnica de autoconhecimento, cura e desenvolvimento do potencial de prazer do corpo”, disse. Para além da sexualidade, a prática milenar originária no vale do Rio Indo, proporciona o conhecimento e descoberta da capacidade de ter prazeres por si mesmo a partir da exploração sensitivas do próprio corpo.

A partir do reconhecimento sensitivo, é possível atingir o prazer das mais variadas formas como também aprender a lidar com questões individuais, a exemplo da insegurança e autoestima. A técnica da massagem tântrica funciona como uma espécie de reconfiguração da sexualidade, expandido a sensibilidade, indo de encontro a traumas e bloqueios que uma pessoa possa ter, ligados à maneira como encara o sexo e o próprio corpo.

Pessoas interessadas em conhecer sobre a prática podem entrar em contato direto com Prem Ragini através dos telefones: 71 99381-0555 (Prem) e 79 999937 – 2452 (Manu). Aos participantes será emitido certificado pelo Centro Metamorfose.

Prem Ragini

Terapeuta Tântrica, Renascedora e Instrutora de Cursos Individuais de Massagem Tântrica, credenciada pela Comunna Metamorfose, com Especialização em Disfunção Sexual e formação também em Renascimento e Terapias Integradas de Respiração (TIR). É Graduanda em Psicologia Budista na Sanga do CEBB no Recôncavo Baiano.

Atende homens, mulheres e casais com o Método Deva Nishok de Massagem Tântrica para proporcionar estados alterados de percepção e consciência através das técnicas de Terapêutica Tântrica, Sensitive Massagem, Êxtase Total, Lingam, Yoni Massagem, G-Spot e P-Spot Massagem. Utiliza meditações ativas e técnicas de respiração, em seus atendimentos de Massagem Tântrica, para intensificar o resultado do trabalho e potencializar o processo de autoconhecimento, dissolvendo bloqueios e traumas emocionais, desbloqueando a potência orgástica, promovendo reequilíbrio físico, mental e emocional.

Fonte e foto assessoria