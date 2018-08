Jackson fortalece as alianças em Riachuelo, Laranjeiras e Malhador

28/08/18 - 10:14:13

O primeiro papel e um dos mais importantes na vida de quem escolhe a carreira política é ouvir as demandas do povo. Jackson Barreto sempre esteve atento aos anseios de quem mais precisa, e isso se tornou a sua grande marca nos cargos que ocupou. Desde que optou pela candidatura ao senado federal, JB tem se reunido com diversas comunidades pelo estado. Nesta segunda-feira (27), ele iniciou a semana ouvindo lideranças nos municípios de Riachuelo, Laranjeiras e Malhador.

Ao lado do governador Belivaldo Chagas, da candidata à vice-governadora Eliane Aquino, do deputado federal Fábio Reis e do deputado estadual Jeferson Andrade, o candidato 155 foi recebido em Riachuelo pelo ex-deputado estadual e empresário Marcos Franco, o presidente da Câmara de Vereadores de Riachuelo, Petinho de João Grande e o presidente da Associação Sergipana dos Plantadores de Cana, José Amado. O apoio das lideranças locais ampliou ainda mais as alianças firmadas em todo o estado, o que reforça que a coligação “Pra Sergipe Avançar” está no caminho certo.

Laranjeiras

Já no município de Laranjeiras, o candidato contou com o apoio de lideranças locais, bem como de empresários, e teve a oportunidade de reiterar seu compromisso com a população.

Obras importantes de infraestrutura foram levadas por Jackson. Uma delas abrange as vias Antônio Carlos Franco, o Contorno Leste, a Rodovia Walter Franco e o Conjunto José Monteiro Sobral, um investimento que soma R$ 5.873.247,00. Também foram realizadas obras de pavimentação de ruas, reformas de escolas e revitalização da pavimentação asfáltica de trecho da rodovia SE-160, onde foram aplicados R$ 4.500.000,00.

Passeata em Malhador

A chegada no município de Malhador foi marcada pelo entusiasmo dos que acreditam no 155. O futuro senador por Sergipe foi recebido pela prefeita Elaine de Dedé, o vice-prefeito Paulinho de Abelardo e o ex-prefeito Dedé do Inhame. “Nunca me furtei em ajudar Malhador. E ao eleger o governador Belivaldo Chagas e a nossa chapa, isso significa mais desenvolvimento para Sergipe e para o município, pois ele será o governador que vai ajudar Elaine”, declarou Jackson Barreto.

Durante a visita ao município, os candidatos seguiram em passeata por diversas vias da sede municipal e o sentimento era o mesmo: gratidão pelas grandes obras realizadas, e mais ainda pelos serviços de esgotamento sanitário – realizado em conjunto com o deputado federal Fábio Reis, por meio de emenda parlamentar -, e de pavimentação asfáltica.

O morador Pedrinho da Esquadria, elencou algumas das ações de Jackson na cidade. “Jackson foi um dos governadores que foi bom para Sergipe e um dos políticos que mais tem respeito com o povo. Para Malhador, ele trouxe a pavimentação, transporte escolar, reformou e construiu escolas, muitos benefícios”.

Ainda nas suas últimas ações como governador, Jackson foi o responsável pelo projeto e pela licitação que gerou a ordem de serviço assinada por Belivaldo Chagas para pavimentação de diversas ruas na cidade. E já com as obras concluídas, junto com a comunidade, todos percorreram pelas vias da sede municipal e comprovaram que a promessa feita à prefeita Elaine e ao povo de Malhador foi cumprida.

“É uma satisfação receber nosso ex-governador e hoje, candidato ao senado, Jackson Barreto, porque não nos faltam motivos para apoiá-lo. Foram inúmeros investimentos trazidos em prol dos malhadorenses, a exemplo do esgotamento sanitário e a pavimentação, o que valoriza mais nossa cidade. Somos gratos a Jackson e sabemos que ele será um bom senador e continuará cuidando de todos os sergipanos”, reconheceu a prefeita Elaine de Dedé.

Malhadorenes votam 155

“Sempre acreditei no trabalho dele! Tudo de bom que temos em Malhador foi através dele e a prefeita Elaine sempre trabalhou junto com ele”, afirmou Dona Tereza, malhadorense que apoia o candidato ao senado.

Francisco Reis, diretor do Colégio Estadual José Joaquim Cardoso, também é grato a Jackson Barreto. “Ele trouxe muitos benefícios para a Educação, com reformas e construção de escolas e creches incentivos para o município, via governo federal e estadual. Por esses motivos meu voto para governador é de Belivaldo Chagas e para senador é Jackson Barreto”.

Só sabe o que é viver sem calçamento e asfalto quem já passou por isso. E o morador Limão, como é mais conhecido, relembrou a realidade que agora faz parte do passado. “Antes da obra de esgotamento sanitário as ruas de Malhador eram muito esburacadas. E antes mesmo de se afastar do governo, Jackson deixou esse compromisso de pavimentar diversas ruas da nossa cidade. Como governador, ele foi bom e no senado ele vai ser um dos melhores”, disse.

Presenças

Estiveram presentes os vereadores Carmen do Sindicato e Clécio do Central; o ex-prefeito de Laranjeiras, Juca de Bala, o prefeito de Santa Rosa de Lima, Júnior Macarrão, o candidato a deputado estadual Zezinho Sobral, os vereadores Adenualdo, Brunela, Evanise, Tatá.

Foto- César Oliveira