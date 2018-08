MARCOS FRANCO REÚNE LIDERANÇAS E DECLARA APOIO A BELIVALDO

28/08/18 - 06:24:08

Por acreditar na seriedade do projeto político-administrativo liderado pelo governador e candidato à reeleição Belivaldo Chagas, o empresário Marcos Franco reuniu, na tarde desta segunda-feira, 27, lideranças políticas e empresários dos municípios de Riachuelo e Laranjeiras e selou o apoio político de seu grupo à candidatura a governador da coligação Pra Sergipe Avançar.

Ao lado de Eliane Aquino, candidata à vice-governadora da chapa governista, Belivaldo participou de duas reuniões comandadas pelo empresário Marcos Franco. Na primeira delas, realizada no povoado Central, em Riachuelo, o governador recebeu o apoio do presidente da Câmara de Riachuelo, Petinho de João Grande, dos vereadores Carmen do Sindicato e Clécio do Central, e do ex-prefeito de Laranjeiras Juca de Bala.

Em Laranjeiras, Belivaldo e Eliane foram ao povoado Pinheiros, onde, a convite de Marcos Franco, foram recepcionados pelos empresários Oswaldo Franco e Alexandre Sobral e pelo presidente da Associação Sergipana dos Plantadores de Cana, José Amado, que os aguardavam para também declararem apoio político à reeleição do governador.

“Marcos Franco é um amigo querido, um jovem e talentoso empresário e seu apoio e de seu grupo à nossa candidatura, sem dúvida alguma, fortalece muito o nosso projeto, não apenas nos municípios do Vale do Cotinguiba, mas em todo Estado. Ficamos muito felizes e honrados com a somação de esforços capitaneada por Marcos Franco. Com isso, seguimos firmes e cada vez mais fortes rumo à vitória no próximo dia 7 de outubro”, declarou Belivaldo.

Participaram, também, das reuniões o candidato a senador da coligação Pra Sergipe Avançar Jackson Barreto, os deputados Fábio Reis e Jeferson Andrade, o prefeito de Santa Rosa de Lima, Junior Macarrão, e Zezinho Sobral.

Da assessoria

Foto Marcos Rodrigues