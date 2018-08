NE TEM MAIS DE 7 MIL INDENIZAÇÕES DO DPVAT NO MÊS DE JULHO

Ceará é o estado que concentra maior parte dos acidentes de trânsito

A Região Nordeste registrou 7.304 indenizações pagas às vítimas de acidentes de trânsito no mês de julho. O número de acidentados com sequelas permanentes foi o mais representativo, 70%. Ao todo, foram 5.115 benefícios pagos por invalidez e 971 para casos fatais. Os dados são da Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT. O seguro prevê a cobertura por morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS) para motoristas, passageiros e pedestres.

Com relação ao tipo de veículo, os acidentes envolvendo motocicletas lideram o ranking, com 6.128 vítimas, 83%, seguidos pelas ocorrências com automóveis, 807. Jovens na faixa etária economicamente ativa também permanecem no topo da lista. Apenas em julho, foram 3.483 indenizados com idades entre 18 e 34 anos.

O Boletim Estatístico divulgado no mês de agosto mostra que, de janeiro a julho de 2018, a Seguradora Líder efetuou o pagamento de 59.425 indenizações em todo o Nordeste. Foram 44.497 pagamentos para casos de invalidez permanente e 7.144 para morte. Foram 14.528 pagamentos no Ceará, 9.537 na Bahia, 9.436 em Pernambuco, 7.637 no Maranhão, 5.526 no Piauí, 4.246 no Maranhão, 4.054 no Rio Grande do Norte, 2.370 no Sergipe e 2.091 em Alagoas.

A Seguradora Líder divulga, mensalmente, os dados de indenizações pagas para que eles se tornem insumos para a construção de políticas públicas que contribuam para um trânsito menos violento. A companhia tem o compromisso de auxiliar na formulação de ações para prevenção de acidentes e educação no trânsito.

Sobre a Seguradora Líder-DPVAT

Em operação desde janeiro de 2008, a Seguradora Líder-DPVAT é uma seguradora privada responsável pela administração do Seguro DPVAT no Brasil. A seguradora se tornou uma das principais fontes para dados relacionados a acidentes de trânsito. No site www.seguradoralider.com.br estão disponíveis para o cidadão diversas informações sobre o Seguro DPVAT e estatísticas.

