Palestras sobre autoestima celebra o Dia do Psicólogo na MNSL

28/08/18 - 07:34:55

“Um olhar atento para si”, esse é o título da palestra que aconteceu no auditório da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), na tarde dessa segunda-feira, 27, ministrada pela psicóloga Patrícia Maria Souza Franklin, em alusão ao Dia do Psicólogo. Participaram do evento, funcionários da unidade e psicólogos.

A psicóloga e Doula, Sílvia dos Anjos, informou que foram montadas palestras sobre Saúde do Trabalhador, trazendo o foco que para cuidar é importante se cuidar. Sílvia ressaltou que esse dia também foi importante para refletir sobre os desafios e avanços da psicologia hospitalar no Estado.

A palestrante Patrícia Franklin, contou que sua fala buscou abordar o autocuidado, a necessidade e a importância do olhar mais atento para si mesmo. “Quisemos chamar a atenção do público para a importância de saber identificar o que se precisa mudar, quais são suas limitações, respeitar essas barreiras e traçar uma rota das suas necessidades pessoais, internas, emocionais e fazer uma reflexão sobre como está sendo esse autocuidado, se está realmente acontecendo de maneira efetiva ou não”, atentou Patrícia.

Em seguida foi realizada uma oficina de Arteterapia. “É preciso acolher o novo, mudar para voar. A força da transformação que se alinha com a palestra foi muito importante. “Que possamos ter cada vez mais um olhar atento para nós mesmos, para nossas próprias questões, necessidade e angustias e que possamos saber acolher a nós mesmos”, disse Patrícia.

Em nome de todos que fazem a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, o superintendente André Nascimento expressou a alegria e satisfação em comemoração ao Dia do Psicólogo, agradecendo por toda dedicação, zelo, compromisso e desempenho profissional das nove profissionais que compõem o quadro da maternidade com humanização e empenho.

Por Maira Ribeiro

Foto assessoria